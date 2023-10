Al Grande Fratello, dentro e fuori, è Massimiliano Varrese il concorrente più chiacchierato. Forse anche di più di Beatrice Luzzi e questo sì che è un record. A distanza di giorni dal suo addio volontario al reality, l’argomento Heidi Baci è ancora sulla sua bocca. Ma con una grossa novità saltata fuori nelle ultime ore. Intanto ricordiamo che la 26enne ha abbandonato il gioco la settimana scorsa in seguito al duro faccia a faccia con il padre che l’ha fatta tornare con i piedi per terra, facendola riflettere sul rapporto – evidentemente mal visto – instaurato con l’attore.

Lunedì scorso, durante la 13esima puntata del GF, la stessa Heidi è tornata per un confronto proprio con Massimiliano Varrese e dopo aver spiegato che per colpa dell’attore la personalità che stava uscendo non era la sua, ha rimarcato, ancora una volta, che non c’è alcun interesse per proseguire la conoscenza con l’attore. Anzi, ha proprio chiuso ogni possibilità. Ma ecco il colpo di scena a poco dalla nuova diretta.

Leggi anche: “Non dite agli altri che Beatrice…”. Clamoroso al Grande Fratello: “Tra poche ore lei sarà in festa”





GF, Massimiliano Varrese choc: “C’è una persona fuori”

Parlando con alcuni coinquilini in giardino, Massimiliano Varrese è tornato a parlare di Heidi dicendo di essere stato il primo a tirarsi indietro: “L’esperienza qui dentro con Heidi c’è stato un momento in cui mi sono tirato indietro proprio perché ho messo avanti tutti i contro. Sono stato il primo a tirarmi indietro in una prima fase dopo che ho riflettuto sulla differenza di età, sul fatto che sono un uomo maturo, sono padre”.

Ma non è finita qui perché l’attore che questa settimana è in sfida al televoto con Beatrice Luzzi ha svelato di avere una persona fuori. “Questa esperienza qui dentro mi ha sbloccato e mi ha aiutato a valutare quello che c’ho fuori. E a lasciarmi finalmente vivere anche una persona che ho fuori nella mia vita, ora non lo so, non lo so vedremo. Forse ora magari uscendo, se lei è libera, se ovviamente sarà rimasta colpita di tutto questo, perché conoscendola sarà… E non è che non ci ho mai pensato in questo periodo eh”.

Pezzo di merd@ che nn sei altro

Perché hai rovinato il percorso di Heidi se già avevi una fuori?😡#grandefratello pic.twitter.com/xYYS42MDLB — 🇬🇧NUR (@LaicSempre) October 26, 2023

Cioè sta parlando di rivalutare una persona che sta fuori perché mentre viveva la cosa con Heidi "facevo le mie riflessioni"… Ma è lo stesso che diceva di riconoscere l'odore di Heidi da vite passate? Di sapere che erano innamorati folli? Vabbè💀💀💀#grandefratello — u v e t t a (@_uvetta) October 25, 2023

Ma adesso Massimiliano sta dicendo che fuori ha un’altra persona con cui sta valutando di riprovarci 🤡#grandefratello — Chià 🧸 (@disamistade__) October 25, 2023

“È rimasta sicuramente colpita però lo sai qua si è in una bolla pazzesca. Però mi è servito magari a rivalutare fuori, a lasciarmi andare completamente e apprezzare totalmente anche questa persona che sta fuori. Io ci ho sempre pensato. Cioè quando vivevo sta cosa, io comunque dentro di me facevo le mie riflessioni, mica sono scemo”, ha concluso Massimiliano Varrese. Gli utenti sono impazziti dopo queste parole. E l’hanno riempito di critiche.