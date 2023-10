Splendida notizia al Grande Fratello per Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo settimane e giorni caratterizzati da momenti di difficoltà e litigi coi concorrenti, adesso potrà tirare un bel sospiro di sollievo perché c’è chi le vuole davvero bene. E siamo certi che esulterà tantissimo, quando Alfonso Signorini le dirà una cosa veramente bella nel corso della diretta del 26 ottobre. E ora nella casa tutto potrebbe cambiare improvvisamente.

Stanno dunque emergendo informazioni positive fuori dal Grande Fratello su Beatrice Luzzi. Ma intanto, sono spuntate fuori cose molto particolari su Anita Olivieri. “Sono film mentali miei. Magari a lui dà fastidio di Mirko o di Vittorio. Scherzo, non è così, però questo è stato il mio film. Ne abbiamo parlato. Non sapevo a che altro aggrapparmi. L’importante è che è domani. Se domani no, per come l’ho sentito oggi…Io gliel’ho detto, lui mi vede tutti i giorni in qualunque veste, non è detto che gli piaccia in tutte le vesti”. E si pensa che stesse parlando di un autore.

Leggi anche: “Con l’autore del Grande Fratello…”. Anita Olivieri, per il pubblico si spiegano tante ‘cose strane’





Grande Fratello, bella notizia per Beatrice Luzzi

A dare la grande notizia è stato il sito Novella 2000, che si è occupato del Grande Fratello e di Beatrice Luzzi in particolare. E possiamo subito dirvi in anticipo che invece resterà molto deluso un altro concorrente del reality show di Alfonso Signorini. Mentre l’ex protagonista di Vivere salterà dalla gioia e nella casa calerà invece un silenzio surreale. Sono in tanti a non sopportarla e questa ultima news non potrà renderli felici.

Stando al sondaggio di Novella 2000, Massimiliano Varrese ha ottenuto il 39% delle preferenze, mentre Beatrice Luzzi ha conquistato il 61%. Quindi, nel confronto col rivale, ha avuto la meglio e a rischiare grosso è adesso l’attore. Non uscirà comunque nella puntata di giovedì 26 ottobre, ma finirà in nomination e potrebbe essere uscire dalla trasmissione lunedì 30 ottobre. Non resta che aspettare l’esito ufficiale del televoto.

Ovviamente Varrese potrebbe reagire malamente, anche perché si aspetterebbe dal pubblico maggiore sostegno. Ma se questi numeri dovessero trovare conferme, significa che Beatrice ha un seguito davvero importantissimo.