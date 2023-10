Anita Olivieri è la bionda concorrente di questo Grande Fratello che mai come in queste settimane si sta facendo conoscere dal pubblico del reality di Alfonso Signorini. Non va d’accordo con Beatrice Luzzi e questo l’abbiamo visto anche nell’ultima diretta: “Pensa ad avere una madre cosi. Follia. Scappi. È una persona fuori di testa”, ha detto scatenando anche la reazione del figlio dell’attrice, che ha difeso la madre sui social. Rapporto teso anche con Heidi Baci, ora uscita volontariamente dal gioco.

In seguito, poi, Anita Olivieri ha distrutto le speranze del fan di vederla con Vittorio Menozzi. “Questa è esattamente la mia reazione. Ma io mi devo trattenere. Hanno fatto un aereo. Ho smorzato. Hanno pagato un aereo per una roba del genere. Riprende tutti i canoni ma quando ci parli dieci minuti… Il deserto del Sahara, clima desertico”, ha detto commentando gli atteggiamenti del coinquilino.

GF, Anita Olivieri: l’accusa choc del pubblico

E nelle ultime ore, quelle che precedono la 14esima puntata del GF, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha diviso i telespettatori. Tutto è iniziato quando proprio Anita Olivieri ha iniziato a fare un lungo discorso con Rosy Chin. Discorso che molti non hanno ben capito.

“Sono film mentali miei. Magari a lui dà fastidio di Mirko o di Vittorio. Scherzo, non è così, però questo è stato il mio film. Ne abbiamo parlato. Non sapevo a che altro aggrapparmi. L’importante è che è domani. Se domani no, per come l’ho sentito oggi…Io gliel’ho detto, lui mi vede tutti i giorni in qualunque veste, non è detto che gli piaccia in tutte le vesti”, le parole della concorrente all’amica durante la beauty routine.

Anita Parla con Rosy in codice del suo rapporto con l’autore , capite perchè spara cessate senza mai essere richiamata adesso ? Perchè è protetta #grandefratello #gf pic.twitter.com/LrNttuYkeo — Soqquadro (@gicarestik2) October 26, 2023

Ma a chi si riferisce? Vista questa scena diversi utenti hanno ipotizzato che Anita Olivieri stesse non solo parlando in codice, ma che le sue dichiarazioni fossero rivolte a uno degli autori del Grande Fratello. Secondo alcuni infatti ci sarebbe un legame tra la gieffina e uno dei membri della produzione del reality show, e naturalmente, in particolare su X, se ne sono dette di ogni. Ma possibile?