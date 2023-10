Il Grande Fratello 2023 sarà pure partito un po’ in sordina quest’anno ma ha già due protagonisti assoluti. Che sono vip, non nip: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Entrambi attori e con un carattere forte, si sono distinti subito nella Casa soprattutto per gli scontri accesi con gli altri. La prima, volto storico della soap di Vivere ha sempre avuto quasi tutti i coinquilini contro e nelle ultime dirette ha chiuso anche con quello cui si era avvicinata di più, Giuseppe Garibaldi.

Erano – o meglio sembravano – tanto complici, fino a quando lui non si è dichiarato a Samira Lui, ultima eliminata del gruppo tra l’altro. Beatrice ha chiuso ogni ponte con il bidello calabrese, a maggior ragione dopo averlo sentito parlare male alle sue spalle con frasi irripetibili sui suoi due figli. Anche nelle scorse ore ha ribadito di non poterlo assolutamente perdonare. Alti ma soprattutto bassi anche con Massimiliano Varrese, che invece ha avuto un bel da fare a difendersi dagli attacchi di Heidi Baci.

Leggi anche: “Devo confidarti una cosa”. Grande Fratello, Beatrice confessa tutto a Mughini





“Grande Fratello, Massimiliano Varrese è fuori”

A giorni dall’abbandono della 29enne, Varrese continua a essere nel mirino. Ma la notizia più succosa è che è finito in nomination con la collega più chiacchierata della Casa: proprio Beatrice. Una sfida “top”, a colpi di voti e fandom, che avrà il suo culmine giovedì sera, quando Alfonso Signorini leggerà il verdetto del pubblico.

Ma chi la spunterà? Da un sondaggio lanciato sui social dal sito Il Sussidiario, nella 14esima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si direbbe avere la meglio su Massimiliano Varrese. E con una bella differenza in termini percentuali: l’attrice si anticipa possibile immune dal nuovo girone di nomination nonché papabile preferita del pubblico per il 67% dei voti.

Dunque Massimiliano Varrese fuori con il 33% dei voti, sempre sulla base delle preferenze espresse nel sondaggio web del portale relativo al televoto lanciato lunedì scorso. Si tratta chiaramente di una mera previsione, solo la messa in onda della nuova e 14esima puntata del Grande Fratello potrà confermare o meno il pronostico sul nuovo eliminato della Casa.