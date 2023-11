Maurizio Laudicino ed Elena Di Brino dopo Uomini e Donne, come stanno le cose? Ricordiamo che l’ormai ex cavaliere e l’ormai ex dama hanno lasciato lo studio tra le polemiche. In breve, la scorsa settimana lei ha manifestato l’intenzione di andare via dalla trasmissione ma è voluta rimanere in studio per un ballo proprio con Maurizio. E a quel punto Gianni l’ha accusata di poca coerenza: “Se veramente vuoi andare via dal programma, lo fai di pancia. Ti alzi e vai via”. Elena ha provato a spiegarsi, poi è diventata una furia e rivolgendosi a Gianni Sperti ha urlato: “Ok, me ne vado”.

Qui il colpo di scena, perché Maurizio ha preso immediatamente la parola: “Vengo con te”. Il cavaliere ex fiamma di Gemma Galgani ha quindi gettato via il cartellino con il suo nome, si è alzato dalla sedia e lasciato lo studio con la dama. Che era furibonda con l’opinionista e in generale con tutte le persone che in questo periodo le hanno dato contro. Le puntate di UeD sono registrate, quindi tutto questo è successo qualche settimana fa ormai.

Maurizio ed Elena fuori da UeD, la nuova foto

Ma cosa succede nella vita vera? Poco fa, Maurizio ha postato su Instagram un selfie di coppia, il primo che ha scattato con la dama a Livorno prima che entrambi tornassero ai rispettivi impegni. L’imprenditore ha postato su Instagram un selfie di coppia, probabilmente realizzato durante il loro primo weekend romantico dopo l’abbandono a UeD.

“Cartolina da Livorno. Buon rientro Elena, a presto”, è questa la didascalia che Maurizio ha allegato alla fotografia che lo mostra abbracciato alla dama. Dunque, nonostante i dubbi di molti e in primis degli opinionisti, dama e cavaliere si frequentano ancora e sono felici. Boom di commenti sotto, soprattutto complimenti come “Avete fatto bene ad andarvene” e “Che bello vedervi così innamorati”. Ma come sempre non mancano critiche feroci come “Pagliacci”.

A riprova di questo, l’intervista in cui Maurizio conferma che con Elena tutto procede a meraviglia lontani dagli studi di Cinecittà. Certo, si stanno ancora conoscendo anche se i presupposti per qualcosa di più ci sono tutti. E di sicuro non torneranno a Uomini e Donne. “Sono andati via insieme in macchina”, si è limitata a dire la conduttrice al termine della puntata che è andata in onda il 13 novembre e che ha visto la loro uscita di scena.