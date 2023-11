Uomini e Donne, una notizia pessima e totalmente inaspettata quella arrivata a Maria De Filippi dopo l’ultima puntata. Puntata che ha visto e Brando e Cristian continuare la conoscenza con le rispettive corteggiatrici e dunque papabili scelte dei due tronisti rimasti in gioco dopo l’addio di Manuela Carriero. Non sono mancate sorprese, perché la scelta del tronista romano di portare in esterna Valentina è rimasta indigesta sia a Valeria che a Virginia che in lacrime ha deciso di abbandonare lo studio.

Se Cristian inizialmente resta sulle sue, poi decide di seguirla nei camerini per farla ritornare sui suoi passi. Brando? Dopo un riavvicinamento con Beatriz, l’esterna in cui tutto sembra procedere per il meglio. Scatta anche un bacio ma quando la corteggiatrice gli sussurra all’orecchio”Non illudermi, non ferirmi”, il tronista ci resta male. A suo avviso dovrebbe essere concentrata sull’obiettivo visto cosa è successo in precedenza.

UeD, notizia totalmente inaspettata

Ma poi arriva l’esterna di Brando e Raffaella e anche qui c’è un bacio e anche un invito alla corteggiatrice a lasciarsi andare. La reazione di Beatriz? Rimane interdetta di fronte alle immagini e poi si scontra con la rivale. Questo è quello che abbiamo visto in tv. Quello che invece solo gli addetti ai lavori sanno è che la puntata ha registrato dati di ascolto preoccupanti.

Erano anni che non succedeva nel seguitissimo dating show di Maria De Filippi, ma i numeri parlano chiaro. E sono disastrosi se confrontati con i soliti: la puntata incentrata su Brando e Cristian si è attestata su una media di 2,2 milioni di spettatori, scendendo nel finale persino sotto a 1,7 milioni. Solo 700mila spettatori a separare UeD da La volta buona di Caterina Balivo.

Forse il pubblico si è stufato del trono classico? Può darsi anche se dalle prossime puntate ci sarà anche Ida Platano a fare compagnia ai due giovani tronisiti e magari le cose possono cambiare. O forse ancora è proprio per questo che la redazione ha deciso di dare spazio a una 40enne all’interno dello spazio da sempre riservato ai giovanissimi.