Uomini e Donne, la decisione di Mediaset sul programma è ufficiale. Maria De Filippi dovrebbe annunciarlo tra poco e lo stesso faranno in canali social del programma. Così mentre dentro e fuori lo studio il trono di Ida Platano divide e fa discutere. Ultima in ordine di tempo ad intervenire è stata Karina Cascella. “Sono rimasta scioccata da questa cosa (dal trono ndr). Lei ed Alessandro sono venuti da me al Matambre (il suo ristorante, ndr) poco tempo fa ed erano super carini”.

“Io non capirò mai come si fa a lasciarsi e a rimettersi subito in gioco, dopo poco tempo. Forse sono fatta male io, ma un sentimento avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere oppure no?”, ha concluso la napoletana. E sui social i pareri non sono dissimili.





Uomini e Donne, Maria De Filippi si fermerà durante le festività

“Mi piaceva Uomini e Donne, mi piaceva quell’oretta di leggerezza, di frivolezza, ma da un po’ di tempo vedo molto cattiveria e bullismo in questo programma. Inaccettabile, poi ci mettono di nuovo questa signora nel programma, inaccettabile, non lo guardo più assolutamente”. Di sicuro la redazione è riuscita nel suo intento, quello di far parlare.

Sotto il post di Ida infatti oltre 9mila commenti e 36mila like. Sintomo di quanto il programma sia seguito. Maria De Filippi, infatti, sta registrando numeri incredibili alla rete ammiraglia Mediaset sia in daytime che nella fascia di prime time. La media attuale di U&D supera la soglia dei 2,7 milioni di spettatori con punte che sfiorano anche i tre milioni e quasi il 30% di share.

Merito di Maria ma anche di tutto il gruppo che lavora per lei. Da Tina Cipollari a Gianni Sperti, dagli autori ai concorrenti per i quali Mediaset ha già deciso un periodo di stop. Uomini e Donne si fermerà durante le festività di Natale. Lo stop è previsto dal 18 al 22 dicembre.