Il caso Pino Insegno non si sgonfia, fuori dall’Eredità (pare per decisione delle produzione del programma) ecco che per lui si apre però la possibilità di approdare (non senza polemiche per i bassi ascolti realizzati con il Mercante in Fiera) ad un altro programma di primo piano. Insegno, da settimane, è al centro dell’attenzione mediatica. Nei giorni scorsi il suo agente aveva usato parole durissime contro i giornalisti: “Mi sento di dire ormai che gli attacchi non sono solo di giornalisti o di stampo politico per opposizione alla Meloni”.

>“Li ho visti, ecco cosa facevano”. Grande Fratello, Beatrice inchioda Garibaldi: ‘intimo’ con l’altra coinquilina. Pubblico impazzito

“Sono voci che mettono anche in giro altri conduttori che hanno paura che Pino possa ottenere programmi sempre più importanti perché è più bravo di loro. L’unico con cui stiamo lavorando bene è Carlo Conti che ha stima di Insegno e stiamo scrivendo cose insieme”. Parole che però non cambiano la delusione per ascolti sotto le attese.





Rai, Pino Insegno avrebbe chiesto anche la conduzione de I soliti ignoti

Ascolti bassi che però non sembrano frenare la sua corsa in Rai. Dagospia, infatti, scrive che: “Ha scelto il silenzio, lasciando la scena al suo manager, tale Diego Righini che ha chiesto per il suo artista la conduzione di Affari Tuoi, Soliti Ignoti, Reazione a Catena e la garanzia di impegni anche da gennaio a giugno. Come finirà?”. Di sicuro con una parte del pubblico molto scontenta. Sui social non mancano i commenti di chi dice: “Lì non lo vogliamo”, e che gli dà, neppure troppo velatamente, del raccomandato.

Eppure le opinioni di una parte degli spettatori non sembrano pesare. Perché Pino Insegno dovrebbe andare a guidare Reazione a Catena. E non solo, anche un altra trasmissione in prima serata: “Il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai1 e un programma radiofonico su Radio Rai”. Mentre a Marco Liorni andrebbe la conduzione de L’Eredità.

“Insegno, che ha un contratto con l’azienda fino a luglio 2025, condurrà fino al 18 dicembre Il mercante in fiera, il preserale di Rai2 che ha ottenuto ascolti inferiori alle attese – precisa il Messaggero -. Con il nuovo anno potrebbe condurre una delle serate dedicate ai 70 anni della tv, che – a quanto inoltre si apprende – vedranno sicuramente in pista Carlo Conti e probabilmente Massimo Giletti, atteso al rientro in Rai”.