Beatrice Luzzi, che è forse una delle più grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, ha un gran da fare con Anita Olivieri in questi ultimi giorni. Le due prime donne della Casa non fanno che discutere e addirittura l’attrice è stata accusata di cleptomania dalla coinquilina. “Io il mio reggiseno di notte lo metto per terra. E non l’ho trovato da nessuna parte. Io penso che lei abbia una quinta, non lo so… […] Allora ho detto ‘per scrupolo, fammi andare a vedere’. Nel suo zaino era”, ha rivelato ad Angelica e Mirko.

“Se gliel’ho detto? No! Cioè… cleptomane, non lo so!”, ha poi aggiunto Anita lasciando di sasso anche i coinquilini, oltre che il pubblico. Beatrice dunque ancora non è stata messa al corrente di questa accusa choc, magari lo farà direttamente Alfonso Signorini nella nuova puntata del GF. Di sicuro parlerà però del rapporto sempre più teso tra le due gieffine.

GF, Beatrice li ha visti: frecciatina a Garibaldi

Anche se la faccenda Anita occupa molte ore della sua giornata, Beatrice ha sempre un occhio su Garibaldi al Grande Fratello. E nella notte ha visto qualcosa che non ha evidentemente mandato giù. Era in cucina a parlare con Angelica Baraldi per preparare il pranzo dopo il consueto allenamento mattutino. Con loro c’era anche Giuseppe Garibaldi che stava pulendo la macchinetta del caffè e aveva appena detto che si sentiva un po’ stanco.

“Vabbè che ieri sera ti sei fatto fare un bel massaggio, sicuramente starai meglio oggi”, la frecciatina dell’attrice che però non è stata raccolta dal bidello calabrese. Ha proprio fatto finta di niente, dunque Beatrice ha continuato a parlare con Angelica: “Sì perché lui sa bene a cosa mi riferisco… che si fa fare i massaggi da Grecia e quando gliel’ho detto non ha nemmeno alzato lo sguardo, ha la coda di paglia”.

ODDIO LEI STANOTTE È USCITA DALLA CAMERA DA LETTO HA VISTO GRACE FARE IL MESSAGGIO A GIUSEPPE E NON LE È ANDATA GIÙ #GrandeFratello #beabaldi pic.twitter.com/6Jprkv6ulp — Amorgf (@Amorgf1812646) November 13, 2023

Beatrice deve aver visto la scena di notte, come scrivono i fan su Twitter dove hanno ripostato in massa il video in cui ne parla con Angelica. Di fatto sono tutti dalla parte dell’attrice, perché pensano sia una delle poche concorrenti vere, che raccontano le cose come stanno. “Mi inchino alla regina”, “Uno come Giuseppe non potrà mai tenerle testa, è inutile”, “Lei è la queen indiscussa della casa”, si legge.