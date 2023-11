Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la dichiarazione di guerra nei confronti di Anita Olivieri. Ormai da giorni le due concorrenti sono arrivate ai ferri corti. Dopo una breve tregua l’attrice e la giovane romana sono tornate a pizzicarsi, attaccarsi e graffiarsi. Recentemente Bea si era lamentata a gran voce per l’abbigliamento succinto – in mutande – della coinquilina. Ne era nata una lunga discussione con Anita che ha ribattuto: “Hai tutti contro, sei ridicola…“.

Nella notte inoltre Anita Olivieri si è detta stanca del fatto che Beatrice Luzzi passi sempre per vittima. Questa mattina, lunedì 13 novembre, in attesa di vedere altre scintille nella puntata di stasera, l’attrice si è sfogata mentre si trovava in giardino con Massimiliano Varrese. Ebbene, a quanto pare, Bea ha in mente un piano proprio contro l’acerrima rivale che potrebbe vedere cambiata la propria situazione all’interno della Casa.

Leggi anche: “Ha il cu** di fuori, sei ridicola!”. Grande Fratello, tutti contro Beatrice Luzzi: “Una roba indecente”





Beatrice vuole isolare Anita: il piano contro la coinquilina

Parlando con Massimiliano Varrese in giardino Beatrice Luzzi ha espresso il desiderio che Anita Olivieri non venga più immunizzata. Nelle settimane scorse, in effetti, la 26enne è riuscita ad evitare il giudizio del pubblico eludendo le nomination grazie all’aiuto dei compagni di avventura. Bea, pur non nominandola, ha fatto chiaro riferimento a lei parlando di “biondina“.

“Io spero – le parole di Beatrice a Massimiliano – che non si immunizzi la biondina perché la devo rovina’“. Una palese dichiarazione di guerra e stasera nella nuova puntata staremo a vedere se e in che modo il piano dell’attrice contro Anita si realizzerà. Nel frattempo fioccano i commenti e sono in tanti a condividere l’augurio di Bea.

Beatrice: -“Io spero che non si immunizzi la biondina che la devo roviná”



BEATRICE È LETTERALMENTE TUTTI NOI#grandefratello #gfpic.twitter.com/nTMey73l1D — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 13, 2023

Più di uno spettatore, infatti, ritiene che Anita sia una ‘raccomandata’. Già da quella sua frase “Io non volevo venire qui, mi hanno chiamata” le voci su un trattamento di favore nei suoi confronti si erano moltiplicate. Ora il pubblico vuole che anche per lei non ci siano sconti: “Palese che sarà di nuovo immune la raccomandata” e “Magari… ma sarà coperta da tutte le infamie e soprattutto la santificheranno. E lo squallore continuerà”. Tra poche ore scopriremo come andrà a finire…

“Con me ha avuto un’erezi*ne”. Beatrice choc al Grande Fratello, confessione in privato: parla di lui