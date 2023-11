Grande Fratello, nuovo scontro tra Anita e Beatrice. Ancora una volta l’attrice finisce al centro di una discussione con un’altra inquilina, stavolta proprio Anita con la quale sembrava avesse fatto pace. D’altra parte è dall’inizio del reality che Beatrice Luzzi si trova in disaccordo con quasi tutti gli altri concorrenti. La recente tregua con Massimiliano Varrese è apparsa ai più come frutto della strategia e per far ingelosire Giuseppe Garibaldi.

Anche con Anita Olivieri i rapporti non sono certo stati mai pacifici. Proprio nelle ultime ore la concorrente è stata protagonista di un fatto curioso. Per circa un’ora è sembrata scomparire nel nulla. Dopo essere andata in confessionale, infatti, Massimiliano ha detto che lei non c’era più e che non si trovava: “Ma che sta succedendo?” si sono chiesti gli inquilini della Casa. Poi, però, a tenere banco è stata la pesante lite con Beatrice.

Beatrice e Anita, nuovo scontro: “Sei ridicola…”

Anita Oliveri stava facendo ginnastica quando è passata Beatrice Luzzi che l’ha criticata per l’abbigliamento: “Non puoi fare sport nuda con il cu*o di fuori, è una cosa indecente. Io stavo passando ed è indecente”. In tanti hanno subito risposto: “Ma saranno problemi suoi…”. E la stessa Anita si è difesa: “C’ho 26 anni, perché tu guardi il mio sedere e urli ‘Anita non ha le mutande’, siamo all’asilo?”.

La discussione è proseguita: “Tu mi hai detto di tutto da quando sei arrivata” l’attacco di Beatrice Luzzi. Anita ha ribattuto: “Bea ieri abbiamo chiarito, ora stai ricominciando quindi io ti dico, se poi in diretta parlo non mi rompere…”. Ma Beatrice non ha desistito e ha ribadito: “Secondo me è indecente che sei a 20 centimetri dagli altri con il cu*o di fuori“.

Raga non ci credo, cioè questa si è andata a mettere il perizoma per fare la scenetta per il 'Anita non ha le mutande'. Lei totalmente imbarazzante, colleziona solo figure di merda 💀 #grandefratello pic.twitter.com/I1389gpSlB — ·♩♪♫ 𝒇𝓔𝕕є ♫♪♩· (@abibliophobica) November 11, 2023

Poco dopo Anita si è messa le mutandine sopra i pantaloni e ha raggiunto Beatrice in giardino accusandola: “Abbiamo chiarito ieri, io ero contenta, ma come stai? Ti annoi… va beh, ciao io non voglio sentirti. Parli da sola. Sono tutti contro di te, sei ridicola…”. Beatrice Luzzi ha risposto: “Mamma mia Anita, che brutta persona che sei, sei proprio una brutta persona”. E insomma niente, è di nuovo guerra tra le due.

