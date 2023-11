“Ma qui non c’è”. Sparita dalla Casa, choc al Grande Fratello: concorrenti e pubblico nel panico

Sparita dalla Casa del Grande Fratello, sui social pubblico scatenato. Panico anche tra in concorrenti, disorientati per quanto stava succedendo. La puntata di giovedì scorso ha lasciato strascichi pesanti ed il clima dentro al Grande Fratello è stato ancor più esasperato da questo evento. A surriscaldare l’atmosfera, per chi si fosse perso la diretta serale, erano stati Massimiliano Varrese e Anita Oliveri con uno scambio di accuse feroce sulla posizione intorno al riavvicinamento tra l’attore e Beatrice Luzzi.

>“Vittorio ma che fai? Non è carino!”. Miss Italia 2023, Sgarbi show: pizzicato così con le miss finalisti. L’imbarazzo in diretta della Merigliani: pubblico sotto choc: “Vergogna”

Spiegava Anita: “Dai è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove”.





Grande Fratello, Anita Oliveri sparita per un’ora: è mistero

E ancora: “Lui ha proprio detto ‘ora ci provo con te, ora inizio a provarci con Ani, questa settimana ci proverò con te’. E allora vedi? Guarda che è tutto vero. Io sto zitta perché non voglio creare un caso di stato, perché se inizio a dire cose poi escono tutti i video. Diceva che si annoiava e si stufava e che voleva creare delle cose e provarci con me e questo prova tutto”.

Parole di cui Varrese aveva chiesto conto. Proprio per questa questione, probabilmente, Anita è stata convocata in Confessionale, come da prassi. Massimiliano Varrese, in seguito, è stato chiamato a sua volta e si aspettava di raggiungere la Olivieri. Al contrario, il Confessionale era vuoto. Varrese ha subito informato Ciro Petrone: “Non si è vista prima – ha replicato l’attore napoletano – Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa, che è successo? Secondo me è successo qualcosa fuori”.

La notizia, in un attimo, ha fatto il giro della Casa, scatenando una tensione generale. Solo Beatrice Luzzi ha stemperato l’accaduto: “Ma non hanno detto che è in Confessionale? Ah, non c’è? Che bello! Ci siamo liberati di Anita”. Anita è poi ricomparsa, dopo circa un’ora. Cosa è successo? Non è dato sapere, secondo i social ha parlato segretamente con i genitori.