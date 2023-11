Vittorio Sgarbi show a Miss Italia 2023. Sabato 11 novembre si è svolta la serata conclusiva del celebre concorso che incorona la più bella del Paese. A vincere è stata Francesca Bergesio, 19enne piemontese iscritta alla facoltà di Medicina. Le sue prime parole sono state: “È un’emozione indescrivibile ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore”.

Tuttavia a catturare l’attenzione ci ha pensato il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che si è messo in mostra per un comportamento che ha fatto discutere. Nella giuria oltre a lui che ha ricoperto il ruolo di presidente, c’erano il giornalista Giuseppe Cruciani, la modella e influencer Giulia Salemi e l’opinionista e conduttrie Hoara Borselli. La manifestazione non è stata trasmessa in tv, ma sui social in tanti si sono scatenati commentando le ‘uscite’ di Sgarbi.

Leggi anche: “La più bella sei tu!”. Miss Italia, chi ha vinto l’edizione 2023 e chi è il papà famoso: “Un’emozione indescrivibile”





Vittorio Sgarbi fa arrabbiare Patrizia Marigliani

In diverse occasioni Vittorio Sgarbi si è reso protagonista di gesti che hanno provocato reazioni sia nel pubblico che nei presenti a Salsomaggiore Terme. Mentre Giulia Salemi stava parlando con la presidente e conduttrice Patrizia Marigliani, Vittorio Sgarbi si è avvicinato alle ragazze e ha iniziato a chiacchierare con loro, come se nulla fosse. La Marigliani si è arrabbiata: “Non è elegante osservare le ragazze da vicino”. E Sgarbi: “Allora trovati un altro presidente, sono miope e i quadri si osservano da vicino…”.

In un altro frangente Vittorio Sgarbi è stato pizzicato mentre era al cellulare proprio quando Jo Squillo stava presentando la giuria che lui ha presieduto. Sgarbi ha preferito continuare a parlare al telefono senza interrompere la chiamata.

Scazzo tra Sgarbi e la Mirigliani.

"NON È ELEGANTE OSSERVARE LE RAGAZZE DA VICINO".



"ALLORA TROVATI UN ALTRO PRESIDENTE. SONO MIOPE, E I QUADRI SI OSSERVANO DA VICINO".



Delirio assoluto!#missitalia — Massimo Falcioni (@falcions85) November 11, 2023

Miss Italia, Jo Squillo presenta la giuria ma Sgarbi è al telefono e si rifiuta di interrompere la chiamata.



A cosa sto assistendo…😀😀😀 pic.twitter.com/jM124yOoZV — Massimo Falcioni (@falcions85) November 11, 2023

La situazione attuale del concorso di #missitalia: Patrizia Mirigliani che legge la sua lettera (un po' come la Littizzetto a #CTCF), standing ovation del pubblico ma a Sgarbi non gliene frega un cazzo. pic.twitter.com/5j6z1uBnNa — Ai Em Nick (@niccolab) November 11, 2023

Infine mentre Patrizia Marigliani leggeva la sua lettera e il pubblico le tributava una standing ovation, Vittorio Sgarbi si faceva bellamente gli affari suoi. Lo stesso presidente di giuria aveva polemizzato nei giorni scorsi: “La cosa più triste di questa edizione è che non ci sia un canale nazionale che trasmetta la finale come è sempre stato, per una censura violenta, fascista, grave. Il problema è l’intolleranza e l’azione negativa è quella di chi vuole abolire Miss Italia e il Natale, nel nome di una falsa tolleranza. Noi dobbiamo difendere i nostri valori e la nostra storia”.

“Cosa faccio oggi per vivere”. Giovanni Muciaccia, che fine ha fatto il conduttore di Art Attack