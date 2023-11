Impossibile non ricordare le sue indimenticabili conduzioni in uno dei programmi più amati soprattutto dai più piccoli. E ora Giovanni Muciaccia di Art Attack ha rilasciato un’intervista, nella quale ha spiegato come vive e cosa fa oggi, a distanza di tanti anni dalla fine di quella fortunatissima esperienza televisiva. Ha parlato con Repubblica ed è partito da ciò che ha fatto dopo la pubblicazione del suo libro Attacchi d’arte di due anni fa.

Giovanni Muciaccia di Art Attack ha cominciato così le sue rivelazioni su come vive e cosa fa oggi: “All’inizio portavo in giro i laboratori di Art Attack poi in un attimo il pubblico è cresciuto. Mi seguono tre generazioni, i più piccoli hanno 13 anni, i più grandi, ora 35enni, sono gli stessi che ne avevano 8 quando guardavano il programma”. Il suo ultimo show lo ha tra l’altro visto protagonista recentemente al Lucca Comics. Ma non è tutto.

Giovanni Muciaccia di Art Attack, come vive e cosa fa oggi

Inoltre, Giovanni Muciaccia che ha condotto con fortuna Art Attack dal 1998 e fino ad oltre 10 anni dopo, ha spiegato non solo come vive ma cosa fa oggi, essendosi subito ambientato anche col mondo dei social, dato che è presente su Instagram, Facebook e soprattutto TikTok: “Nella prima puntata parlo della polvere di mummia che veniva usata dai pittori nei primi del Cinquecento. Era vietata perché si otteneva dalla macinazione di mummie vere e costava più del lapislazzuli, Tintoretto ci disegnava le ombre”. Infatti, su TikTok ha il format dal nome Cose che non sapevo.

A Repubblica ha confidato di voler un giorno tornare ad essere protagonista in tv, anche se è soddisfatto di quanto fatto finora: “Di televisione ne ho fatta tanta, credo di detenere il record di programmi per ragazzi. Le ultime cose che ho registrato su Rai2 sono state Sereno Variabile, 5 cose da sapere, La Porta Segreta, poi è cambiato il direttore e il nuovo ha immotivatamente chiuso una serie di programmi tra cui i miei. Uno non era neanche andato in onda”. Poi è sceso nel privato, illustrando la sua vita quotidiana.

Muciaccia ha concluso la sua intervista, ammettendo di essere impegnato a dipingere, scolpire e sperimentare di tutto. Inoltre, studia tutte le mattine. Da 16 anni risiede in un’abitazione di campagna nei pressi della capitale Roma in compagnia dei suoi familiari più stretti. Il conduttore di Art Attack, 53 anni, è unito in matrimonio con Chiara Tribuzio dal 2009, con la quale ha concepito due figli.