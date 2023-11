Walter Nudo, ma che fine ha fatto? Presente sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia edizione 78, Walter Nudo sembrava essere tornato a fare capolino tra i vip dopo aver avuto alcuni problemi di salute. Un’occasione gettonatissima per Nudo che è riuscito a catturare l’attenzione dei fotografi per l’outfit sfoggiato davanti a tutti: infradito di gomma. Proprio così: sopra un completo di lino oversize portato con una camicia bianca fuori i pantaloni, ma senza cravatta o cintura di pelle, né gioielli e accessori in generale. E a distanza di tempo da quella comparsata, eccolo di nuovo con un annuncio a sorpresa.

Che fine ha fatto Walter Nudo? Prima un ictus, poi un’operazione a cuore aperto. Il 2018 è stato l’anno del cambiamento per Walter Nudo. Nel corso di un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Walter Nudo ha rivelato: “Ho visto la morte negli occhi. E pensato: ‘Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?’. Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato. E non ero felice”.

“Ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice. C’è chi penserà: cambia vita a 51 anni ma può farlo. No, serve un’altra scusa. Solo, mi considero un sopravvissuto e sopravvivere significa anche vivere al di sopra, elevarsi”, ha aggiunto Walter Nudo nel corso della stessa intervista. Ma oggi come stanno le cose? E lui come sta?

Non troppo in bella vita, Walter Nudo è tornato sui social con alcuni video dove ha fatto sapere: “Voglio rispondere alle tonnellate di messaggi che mi chiedono: ‘Ma cosa fai adesso che non fai più televisione? Cosa fai nella vita?’ Dopo tanti video ancora molte persone non l’hanno capito. Non ha importanza, lo spiego per bene adesso. Aiuto le persone. Ma chi aiuto? Aiuto le donne a comprendere l’uomo. Se vogliono un rapporto straordinario con loro. Se non lo vogliono per carità. Ma se vogliono un rapporto straordinario con l’uomo lo devono prima comprendere”. E ancora, rivolgendosi al pubblico femminile: “Donne attenzione. Se voi vi lamentate e avete quelle tempeste emotive con il vostro uomo e lui non reagisce e sta passivo. Non è un buon segno se non cerca di calmarti e farti capire che forse stai esagerando. Se non fa questo ed è passivo allora sta gettando la spugna e lo stai perdendo. E forse c’è già un’altra. Quando un uomo e una donna si separano, l’uomo soffre di più della donna”..

“La donna ama idealisticamente e l’uomo ama realisticamente. Quindi vuol dire che in un rapporto un uomo amerà sempre di più la propria donna rispetto a quanto lei amerà lui. Ecco perché in una separazione lui soffrirà di più rispetto a lei. Quando un uomo ama una donna la ama come se fosse sua figlia, provvede a lei, pensa a lei, vuole proteggerla. La donna ama l’uomo come se fosse il suo genitore. Ora in natura noi siamo destinati a perdere i nostri genitori, ma non i figli. Ultimi studi dimostrano che le donne sono attirate da uomini che mettono loro paletti e limiti. Le donne sono molto attratte da un uomo che non cerca di compiacerle. Se stai con un uomo che ti dice sempre di sì allora la chimica va giù. Invece se stai con un uomo che non cerca di compiacerti e ti dice cosa e come, ti piacerà. Questo perché ti sentirai guidata e sentirai che lui è un leader e capirai che hai fatto la scelta giusta scegliendo lui”.