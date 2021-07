“E sono 25 amore, wow! Il tempo vola”. Inizia così la dedica d’amore che il famoso papà ha preparato per il compleanno del primogenito, scritta sotto a una serie di scatti, alcuni recenti e altri vintage che mostrano quanto lui e suo fratello più piccolo gli somiglino.

Elvis si fa grande: è nato 25 anni fa, nel 1996, e ha decisamente seguito le orme della mamma, la ballerina Tatiana Tassara. Tanto lui quanto Martin, che è invece venuto al mondo nel 1999, oggi sono due ballerini di danza classica. Ma è innegabile che entrambi siano identici a papà Walter Nudo, attore e modello che ha anche vinto il Grande Fratello Vip. Ed è stato lì, al reality di Canale 5, che sono apparsi per la prima volta in televisione.

“E sono 25 amore”: Walter Nudo festeggia il figlio Elvis

Ma Walter Nudo spesso pubblica le loro foto sul suo profilo Instagram e come detto ne ha postate diverse per il compleanno di Elvis. “Il tempo vola e l’amore cresce da quel lontano 14 luglio, che sei nato in quella casa sulla collina con me e la mamma e l’ostetrica. Anno dopo anno e dopo anno. Le epoche scorrono, ci evolviamo e ci riscopriamo uomini sempre meno diversi e sempre più simili, con le stesse paure e gli stessi desideri”, continua nel post.





“Sei un uomo amore, e che uomo – scrive ancora Walter Nudo – Vero sincero onesto e rispettoso … che si fa i cazzi suoi e che non chiedo e non pretende da nessuno. Ad ogni nostro incontro ci riscopriamo io sempre meno padre e tu sempre meno figlio, ma sempre PIÙ AMICI ANTICHI, con accordi e discordanze VERE, ma sempre più, con il rispetto dell’opinione dell’altro. Dirti che sono fiero di te è banale , dirti che sono onorato di averti nella mia vita è semplicemente sincero”.

E infine: “Due successi, tu e tuo fratello Martin. Successi che niente e nessuno potrà mai comprarmi. Love you happy birthday”. Per la cronaca qualche giorno fa è stato anche il compleanno di Martin, che ha spento 22 candeline. Anche per lui papà Walter Nudo ha preparato una serie di bellissime fotografie di ieri e di oggi e scritto parole piene d’amore.