Incoronata la nuova Miss Italia. Si chiama Franceca Bergesio, ha 19 anni, è originaria di Bra e risiede a Cervere, provincia di Cuneo. Si è presentata al concorso di bellezza nazionale con la fascia di Miss Piemonte e grazie al suo fascino e la sua bellezza è riuscita a battere la nutrita concorrenza. In tutto erano 40 le finaliste che sabato 11 novembre si sono sfidate presso il palazzo di Salsomaggiore Terme nella serata condotta da Jo Squillo.

Francesca Bergesio è riuscita ad avere la meglio sulle altre due finaliste: Veronica Lasagna, 20 anni, con il titolo di Miss Lombardia, e Siria Pozzi, 22 anni, Miss Sardegna 2023. Il titolo è tornato così in Piemonte dopo 18 anni. L’ultima era stata Edelfa Chiara Masciotta che era succeduta a un’altra torinese, Cristina Chiabotto. “È un’emozione indescrivibile – le prime parole della vincitrice – ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore”.

Chi è la nuova Miss Italia: gli studi e gli interessi

Il padre di Francessca è il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, presidente del Consorzio di tutela del porro di Cervere. Non c’è solo la bellezza dietro la vittoria di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. La giovane ha infatti svolto un percorso studentesco prestigioso avendo conseguito il diploma presso il Liceo Classico Europeo. Ha scelto di proseguire gli studi alla facoltà di Medicina a Roma, il suo sogno è infatti quello di specializzarsi in cardiochirurgia.

Francesca ha comunque mantenuto vivo il suo interesse anche nel campo dell’arte. È appassionata di recitazione e, dopo aver trascorso cinque anni in convitto, il suo sogno è quello di coltivare anche questa passione. Oltre al percorso accademico in Medicina la nuova Miss Italia nutre l’ambizione di farsi strada anche nel mondo della moda e del cinema.

Alla classica domanda sul perché la giuria avrebbe dovuto votare lei Francesca Bergesio ha risposto: “Vorrei vincere per portare in alto il nome delle donne. Siamo forti e dobbiamo raggiungere la nostra indipendenza”. Il presidente dell’84esima edizione di Miss Italia, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, ha affermato: “La mia convinzione è che Miss Italia sia una festa nazionale, come Sanremo, come il Natale, come il 2 giugno. Miss Italia è radicata come un valore, le polemiche sono contro la tradizione, contro la sensibilità. Per cui, per quello che mi riguarda, ritengo di proporre al Ministro Sangiuliano di indicare Miss Italia come bene culturale”.

