Grande Fratello 2023, l’indignazione dei fan dopo quelle parole. Il nuovo format del reality show di Alfonso Signorini continua a convincere: vip e nip sotto lo stesso tetto proseguono l’avventura più avvincente sul piccolo schermo e questo non senza colpi di scena. Il giudice insindacabile? Il pubblico italiano, ovviamente, che segue appassionatamente la diretta streaming del programma ed è subito pronto a commentare quel che accade davanti alle telecamere.

Indignazione dei fan dopo quelle parole di Vittorio Menozzi. Come si accennava all’inizio, basta veramente poco per ribaltare gli equilibri in casa. Per non parlare poi degli umori dei concorrenti, ormai da tempo alle prese con una convivenza forzata che spesso lascia emergere qualche dissapore. I riflettori questa volta restano accesi du Menozzi che nelle ultime ore parlando con Angelica e Anita ha avuto un’uscita ben precisa.

Indignazione dei fan dopo quelle parole di Vittorio Menozzi. Angelica e Anita scoppiano a ridere e i fan non ci stanno

Tutto ha avuto inizio quando Menozzi stava parlando del più e del meno durante la cena con Jill Cooper. Impossibile per Fiordaliso, Angelica Baraldi e Anita Olivieri non ascoltare il contenuto del dialogo. Nello specifico a prendere per prima parola, proprio la diva del fitness che ha raccontato della nota imitazione che le venne fatta. La questione ha tirato in ballo il nome di SkandaLove a Drage Race Italia.

Incuriosito sempre di più, Vittorio è entrato nel vivo del racconto domandando: “Ma è Drag Race?”. La domanda di Vittorio ha stuzzicato Angelica Baraldi e Anita Olivieri che, dopo essersi scambiate un’occhiata di complicità, hanno cominciato a ridere sotto i baffi. A questo punto Angelica quasi sottovoce ha esclamato: “Che pizza”.

Nonostante la bella sorpresa di ieri per Vittorio le ragazze continuano a sentire una certa "distanza" da lui anche durante semplici conversazioni#grandefratello pic.twitter.com/4h1GKjZbPZ — mullon3 (@mullon34) November 10, 2023

I fan che hanno assistito alla scena hanno pensato che le due stessero ridendo alle spalle di Vittorio Menozzi e nel giro di poco la questione si è trasformata in un acceso dibattito sul web: “Ma che hanno da ridere? Sono proprio sciocche”, “Perché lo deridono?”, “Ridono perché fanno ancora allusioni all’orientamento sessuale di Vittorio”. Chissà se le inquiline della casa stessero in verità ridendo per altro.