Davvero clamorose le dichiarazioni al Grande Fratello di Beatrice Luzzi, che ha tirato in ballo anche un’altra persona che prende parte al reality show. Una confessione molto hot che ha lasciato i telespettatori di stucco, infatti nessuno pensava di sentire cose simili. La confidenza parecchio intima è avvenuta mentre lei stava dialogando col compagno di avventura Vittorio Menozzi e ora tutti hanno voglia di saperne molto di più.

Adesso rischia di aprirsi un vero e proprio caso al Grande Fratello, dato che Beatrice Luzzi ha detto qualcosa di sconvolgente e che metterebbe in imbarazzo un gieffino. Tutto sarebbe successo nel momento in cui lei avrebbe cominciato a ballare con lui, quindi ci sarebbero state difficoltà a contenersi da parte dell’uomo. A riferire la notizia sono stati i siti Biccy e Blogtivvu e chissà se Alfonso Signorini ne parlerà anche in diretta.

Leggi anche: “Che figura…”. Grande Fratello, Garibaldi tra le critiche: Signorini pronto a mostrare tutto





Grande Fratello, Beatrice Luzzi parla di cose hot: è successo con un gieffino

Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi si è lasciata sfuggire qualcosa di molto interessante su un coinquilino, che finora non era emerso: “Quando ballai con lui, capisci a me. Successe una cosa particolare, cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire, se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si rovinano famiglie“. Vittorio è rimasto sbalordito e ha provato a capirne maggiormente.

Quindi, questo concorrente avrebbe avuto un’erezione, come scritto da Leggo, perché si sarebbe eccitato durante il ballo con Beatrice. L’attrice non è scesa nei particolari, infatti ha preferito tacere sul nome del gieffino, ma Vittorio ha insistito: “Oddio cosa? Sei tu a dovermelo dire. Sono io a dover indovinare? Posso immaginare se mi dici così. L’immaginazione non ha limiti, ma le parole sì. Se lo dici si rivolta l’Olimpo“.

Leggo ha pensato che potesse trattarsi di Alex Schwazer, ma certezze non ce ne sono e difficilmente ce ne saranno, se la stessa Beatrice non tirerà fuori il nome di colui che avrebbe avuto grosse problematiche a trattenersi davanti a lei.