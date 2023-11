Dentro la casa del Grande Fratello non c’è un attimo di tregua, in attesa della puntata di stasera 13 novembre scoppia un altro, l’ennesimo, caso. Stavolta a soffiare sul fuoco non sono stati i concorrenti, quanto il pubblico da fuori che si è accorto di uno sproloquio di dimensione considerevoli durante la cena di ieri. Cena che era stata preceduta dal giallo di Anita Olivieri, sparita dall’occhio delle telecamere. Una sparizione che aveva scombussolato tutti.

>“Sono gay quindi…”. Il coming out durante il programma Rai: “Ora lo sapete tutti”

Ad eccezione di Beatrice Luzzi che, con il suo tono sempre pungente aveva spiegato: “Finalmente ce ne siamo liberati”. Parole delle quali, è sicuro, Alfonso Signorini terrà conto e che stasera porterà all’attenzione in puntata. Proprio Anita è stata la protagonista involontaria di quello che è successo durante la cena.





Grande Fratello, concorrenti bocciati in storia: gaffe su Garibaldi

Nello specifico ha ricordato a Jill il momento in cui Giuseppe Garibaldi ha varcato la porta rossa il primo giorno. Racconto davanti al quale, incuriosita, Jill ha chiesto: “Ma Garibaldi…. Garibaldi veniva dal tuo paese veramente?”. E Giuseppe di tutta risposta ha detto “Sì”. Tesi confermata da Anita che ha precisato: “dall’Aspromonte”.

Davanti a queste dichiarazioni il pubblico è sobbalzato. L’eroe dei due mondi e padre del Risorgimento italiano non ha radici calabresi. È infatti a Nizza il 4 luglio 1807 da una famiglia di origini liguri e non di certo nel sud Italia come hanno detto i concorrenti del Grande Fratello. “Figura di m…”, commenta un’utente. Una figuraccia però condivisa visto che nessuno tra i presenti ha corretto lo strafalcione.

Giuseppe Garibaldi nacque a Nizza da una famiglia di origini liguri il 4 luglio 1807



IO NON HO PAROLE…..

#grandefratello pic.twitter.com/pgV9rxjZ9w — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) November 12, 2023

Intanto stasera saranno tre gli inquilini a rischio eliminazione: Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. E puntuali come sempre, arrivano anche i risultati del sondaggio che aiutano a prevedere qualche plausibile scenario. La domanda posta ai fan della trasmissione è volta al positivo: “Chi vuoi salvare?” E detto fatto, le percentuali di voto iniziano a diventare notizia, e la notizia sempre più una certezza. A rischio eliminazione sembra essere Giuseppe Garibaldi.