Nella puntata di ieri del Grande Fratello le emozioni non sono mancate. A sorpresa a dovere lasciare la Casa è stata Jill Cooper, sconfitta al televoto contro altri due concorrenti, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. A farle compagnia potrebbe presto finire un altro volto noto del programma. Da qualche ora gira infatti in rete un video dove si sente la concorrente pronunciare quella che sembra una bestemmia. Prima di affrontare il discorso, un passo indietro alla puntata del 13 novembre.

Dove durissimo è stato lo scontro tra Beatrice Valli e Giuseppe Garibaldi con lui che aveva scosso profondamente il pubblico e Signorini con dichiarazioni inaspettate. “Io in questi tre giorni ho litigato con Beatrice. Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate. C’è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei”.





Grande Fratello, Anita Olivieri ha bestemmiato? Spunta un video

“Ma visti i continui litigi, lo stare male, stanotte ho pensato che devo mettere un punto a tutto. Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi. Come reagirà Massimiliano Varrese? Sarà più contento”. Beatrice non aveva avuto vita più facile con Anita Olivieri. “Io non invidio niente a Beatrice”, aveva detto.

E ancora: “Prima di entrare qua non sapevo neanche chi fosse. Non me ne frega niente di lei. A me interessa di Giuseppe. Loro usano me come capro espiatorio quando sono loro ad avere problemi. Spero esca il video in cui ero in piscina e lei è venuta a dirmi che sono volgare. Io ho avuto un rapporto stretto con Giuseppe molto prima che arrivasse lei”.

La biondina ce l'ha per vizio le bestemmie, ma tanto non le fanno nulla quindi continua tranquillamente #GrandeFratello pic.twitter.com/gOaoy9WntI — Shivan 🐹 (@Sheevan_) November 14, 2023

Chiusa la parentesi per Anita non è finita qui, oggi è di nuovo sotto riflettori. Questo pomeriggio, tuttavia, un altro suo video ha fatto il giro del web. Si sente Anita pronunciare quella che sembra una bestemmia (ma l’audio di difficile interpretazione), abbastanza per far alzare il pubblico dalla sedia e chiedere la squalifica.