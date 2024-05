“È la prima volta dalla diagnosi di Kate”. Principe William, si scopre soltanto adesso. Si torna a parlare di uno dei periodo più turbolenti della corona inglese. Dopo la morte della regina, avvenuta l’8 settembre 2022, è stato un susseguirsi di brutte notizie per i ‘royals’. Prima la delicata faccenda di Harry e Meghan che sembra peggiore di giorno in giorno, poi la brutta diagnosi di cancro per Re Carlo e infine la terrible malattia di Kate, annunciata con un video molto toccante.

>> “Harry, devo dirti una cosa su tua madre”. Meghan Markle choc su Lady Diana, ora nella Famiglia reale lo sanno

Ed è proprio quest’ultima a preoccupare di più tra i sudditi. Non ne voglia Carlo, ma per quanto l’attesa per il trono sia stata lunghissima, Kate Middleton è una ragazzina a confronto e ha tutta la vita davanti. Eppure, qualche segnale di miglioramento c’è, anzi, ci deve essere, visto che il principe William ha deciso di cominciare a viaggiare.





“È la prima volta dalla diagnosi di Kate”. William, si scopre adesso

L’erede al trono inglese infatti, dopo un periodo in cui ha dedicato anima e corpo alla sua famiglia e alla stabilità fisica della moglie, ha iniziato di nuovo a farsi vedere in pubblico in occasione di eventi ufficiali. Ma non è finita qui. Sembra infatti che il principe sia in “piena ripresa dei doveri di corte”. Da quello che fanno sapere i tabloid anglosassoni, per la prima volta dalla diagnosi del cancro della moglie, il principe William andrà via da casa per diversi giorni per seguire alcuni eventi nel Commonwealth.

Questo significa che il marito di Kate sarà fuori per parecchio, tra viaggi intercontinentali e non solo. Questo significa che Kate sta meglio? O almeno è quello che fanno intendere i giornali di Londra. Per altri i trattamenti che la donna sta subendo per combattere il cancro stanno avendo ottimi risultati e la cosa tranquillizza a tal punto il marito da poter prendere una sorta di ‘vacanza’ da tutto questo dolore.

Finally a Father and Son engagement🔥

On May 13th, the King and the Prince of Wales will have a significant engagement at the Army Aviation Centre in Hampshire. KC will officially hand over the role of Colonel-in-Chief of the Army Air Corps to Prince William🤩

I cannot wait to… pic.twitter.com/ezhiIxb3YZ — Canellecitadelle (@Canellelabelle) May 7, 2024

Sono stati mesi difficili per Kate e William e sembra evidente che per quanto sia complesso, il principe deve adempiere ad alcuni compiti istituzionali importanti. Non resta da capire se queste supposizioni dei media inglesi siano azzeccate e la Middleton sia in via di guarigione, oppure no.

Leggi anche: “Stanno vivendo l’inferno”. Torna la paura sulla salute di Kate Middleton: nuova rivelazione sulla principessa