È uscito oggi il documentario firmato Netflix su Ilary Blasi. ‘Unica’ è più di un racconto, è un velo che si alza su una delle storie più seguite degli ultimi anni. Dall’amore celebrato con una maglia (6 Unica fu la dichiarazione di Francesco Totti davanti a tutto il mondo), al divorzio ed alle ragioni che portarono alla rottura. A nemmeno 24 ore della diffusione del documentario i commenti sono fioccati. “Ho appena finito di guardare unica! Ho pianto e sorriso con te”, scrive un’utente.

E continua: “Spesso le donne forti come te vengono additate come fredde infedeli opportuniste, io in te nelle tue parole nei tuoi sguardi, nei tuoi sorrisi, nelle tue lacrime ho riconosciuto la splendida persona e donna che sei! Grazie per averci raccontato la tua verità! Ma soprattutto grazie per averci fatto riscoprire il tuo lato anche fragile. UNICA”.





Ilary Blasi: “Totti voleva lasciassi lavoro e amici”

E ancora: “Cara Ilary, molte cose non le sappiamo ma ce le immaginiamo. Preferisco informarmi su grandi donne come Paola Cortellesi che sapere di te e della tua carriera”. “Ilary sei grande, chi parla male è solo invidioso. Si può immaginare come era la vita con Totti. Deve essere stato brutto il tradimento, le bugie. Senza di lui ora stai molto meglio, lui non vale neanche un centesimo”. Ai fan di Ilary non sarà sfuggito un altro aspetto.

Ilary racconta di un vero e proprio ultimatum da parte di Totti, dopo le voci incontrollate di storia attribuite prima a lui e poi a lei. “Lei avrebbe dovuto dire addio ad Alessia (sua amica e parrucchiera con la quale era uscita con un ragazzo conosciuto su Instagram), cambiare numero, cancellarsi dai social e lasciare il lavoro”. Ultimatum che la Blasi cestinò senza neppure stare a pensarci.

Un rifiuto che avrebbe azzoppato in maniera definitiva il rapporto con l’accusa di Francesco Totti di non tenere abbastanza alla sua famiglia. “Tali parole fanno male e da questo punto in poi il loro rapporto si incrina senza possibilità di ritorno. Anche perché la conduttrice scoprirà di lì a poco dell’esistenza di Noemi Bocci nella vita del compagno”.