Dentro al Grande Fratello Perla Vatiero si sta sciogliendo, mentre fuori dalla Casa Greta Rossetti sta prendendo le distanze. E Mirko Brunetti? È crollato. Sì, ha avuto un crollo nelle ultime ore. Per questo motivo si è isolato dal resto de gruppo per rintanarsi in giardino. Ma è stato subito seguito prima da Paolo Masella poi da Alex Schwazer, che hanno ascoltato tutti i suoi dubbi e provato a tirargli su il morale. Ma cosa è successo? Quale è stata la molla o chi l’ha ridotto in quello stato?

Questa volta in realtà non c’entra nulla la sua seppur travagliata vita sentimentale. Sappiamo bene che è il principale argomento che tiene banco all’interno del Grande Fratello e sui social, dove i cosiddetti Perletti non perdono occasione di gridare al ritorno di fiamma. Ma non stavolta. Mirko ha infatti ammesso di sentire tantissimo la mancanza della sua famiglia. In particolar modo, il giovane ha spiegato che negli ultimi anni ha avuto modo di legare moltissimo con suo fratello.

Il crollo di Mirko al Grande Fratello

Tra i due si è venuto a creare un rapporto profondissimo, pertanto ora che sono lontani Mirko sente tantissimo la sua mancanza. Non solo. Anche la nipote è sempre al centro dei suoi pensieri e sfogandosi con gli amici della Casa, l’ex protagonista di Temptation Island è scoppiato in lacrime e ammesso di avere grossi rimpianti.

Mirko sente di non esserle stata accanto come avrebbe dovuto, soprattutto negli ultimi mesi e per questo motivo è molto pentito di essersi perso tanti momenti belli. Ha anche svelato di aver promesso alla nipote che l’avrebbe portata a mangiare il sushi ma poi, per un motivo o per un altro, non ci è mai riuscito. E ora che è nella Casa ha modo e tempo di riflettere su se stesso e su alcuni errori.

Paolo per primo ha rincuorato il suo coinquilino dicendogli che è normale che senta la mancanza dei suoi cari. Ad ogni modo, non appena uscirà dal programma recupererà sicuramente tutto il tempo perso, quindi, non deve preoccuparsi. Alex invece gli ha fatto notare che i concorrenti dimenticano un particolare molto importante: le persone da casa possono guardarli ogni volta che vogliono, quindi sentono meno la mancanza. Ma Mirko, pur ringraziandoli del supporto, è sembrato ancora molto triste.