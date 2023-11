Nella casa del Grande Fratello i nuovi protagonisti sono diventati senz’altro Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Ora a intervenire sul loro rapporto è stata la sorella di lei, che ha attaccato pure Greta Rossetti. Quindi, anche al di fuori del reality show non si fa altro che soffermarsi sull’ex coppia e le polemiche non sono destinate a finire qui. Lungo il messaggio scritto dalla giovane, che se l’è sentita di dire la sua sui due concorrenti.

A proposito di quanto succede al Grande Fratello tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, lei ha esclamato: “Stamani è stato un risveglio strano – le parole di Perla alle amiche del GF, come riporta il sito Biccy – Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero. Lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Perché ho fatto una cosa inconsciamente. Sì, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo”.

Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti: parla la sorella di lei

Dunque, a rompere il silenzio fuori dal Grande Fratello è stata la sorella di Perla Vatiero, Loana, che ha preso la parola sul social Instagram per dire la sua opinione su di lei e Mirko Brunetti, ma anche inevitabilmente su Greta: “Non finisco il resto della frase…Finisco un discorso una volta per tutte! Non mi sono mai intromessa in queste dinamiche, mia sorella ha sempre risposto e fatto tutto di testa sua, ma ad oggi sento di doverla difendere dalle offese gratuite che sta ricevendo. Preciso una cosa che forse non è ancora chiara…”.

Loana Vatiero ha continuato così: “Lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che ‘crea’ sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i ‘cani’ (a mio parere un complimento perché i cani sono molto meglio)… Inoltre definisce mia sorella un ‘comodino’ e Mirko un ‘piacione’, io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo… Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche tre mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui… starà utilizzando una nuova tattica? Ha dato di gattamorta per un ballo, ha fatto un casinò per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa”.

Infine, la sorella di Perla ha specificato le sue intenzioni: “Forse non conosce il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio partner. Per amore si fanno pazzie, si abbatte l’orgoglio, e se tutto questo non è avvenuto, è semplicemente perché non è mai esistito. Non mi sto schierando dalla parte della coppia Perla – Mirko ma sto solo difendendo un rapporto che ho vissuto, sincero e profondo… avevano bisogno di questi momenti per dirsi tutto quello che pensavano una volta per tutte… e questo deve essere rispettato… Troppo facile accusare altre persone… Invito a prendere consapevolezza delle proprie azioni a lei e i suoi familiari”. Greta ha risposto: “Ragazzi, vi prego non mandatemi storie di terze persone che fanno la morale, che sinceramente non so neanche chi siano, grazie. Ora voglio solo pensare a me e alla mia vita, spero per loro che gli altri si vivano la loro come meglio credono. Un bacio”.