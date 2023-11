Beatrice Luzzi in lacrime dopo la lettera di Garibaldi. Al Grande Fratello il rapporto tra la famosa attrice e Giuseppe è più intenso che mai. Solo qualche ora prima di questa lettera, il giovane aveva detto alla donna di voler fare l’amore con lei. Garibaldi le si era avvicinato all’orecchio e le aveva sussurrato che l’avrebbe volentieri portata in uno dei posti più belli della Calabria e che ci avrebbe fatto l’amore.

>> “C’è una cosa che devo dirvi”. Perla e Mirko al Grande Fratello, ora parla la sorella di lei

Lei chiaramente è rimasta molto colpita da quella frase, ma è tuttavia sembrato evidente che non sia poi molto interessata. Poi però un altro colpo di scena durante il giorno del ringraziamento. Proprio in questa occasione Garibaldi ha deciso di scrivere e consegnare una lettera alla sua ‘amata’. Il suo è stato un ringraziamento destinato non solo a lei, ma a tutti gli inquilini della casa.





Beatrice Luzzi in lacrime dopo la lettera di Garibaldi

Ma il passaggio più bello è stato senza dubbio destinato a Beatrice Luzzi. Giuseppe le ha scritto: “Vorrei in modo specifico ringraziare Beatrice che, nonostante tutte le discussioni, litigi, è sempre stata pronta a perdonarmi e perdonare i miei errori. Per me in questa avventura sei stata un’insegnante di vita, aiutandomi a sapermi confrontare in determinate situazioni e non solo”.

E ancora Garibaldi: “Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda: le parole, discussioni e litigi vanno e vengono, ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere”. Dopo aver letto questa parte, tutti gli altri hanno automaticamente fatto partire un fragoroso applauso.

A questo punto l’attrice si è sentita, almeno pare, un tantino in imbarazzo perché probabilmente non aveva previsto una cosa di questa dolcezza. Un attestato di stima e amore nei suoi confronti che l’ha fatta commuovere. Dopo un attimo di esitazione però, Beatrice Luzzi si è alzata ed è andata a ringraziarlo. La donna si è stretta attorno al collo di Giuseppe Garibaldi in un abbraccio che è sembrato durato una vita. Sarà una nuova ripartenza per loro? Staremo a vedere.

Leggi anche: “Mi piace, troppo sensuale”. Grande Fratello, a pochi giorni dal nuovo arrivo è già ‘storia’