I nuovi arrivi al Grande Fratello si stanno rivelando scelte vincenti dal punto di vista delle dinamiche. Non solo Perla Vatiero, che da quando abita la Casa ha già scombussolato il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì scorso, Alfonso Signorini ha dato il benvenuto ad altri due volti noti al pubblico televisivo: Marco Maddaloni e Sara Ricci. Sono dentro da pochissimi giorni, dunque, ma tanto è bastato per ‘accendere’ una scintilla.

Proprio così: l’attrice collega di Beatrice Luzzi in Vivere ha conquistato subito un inquilino che no, non è Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese era infatti subito stato sentito dal conduttore. “Giuseppe, ti piace Sara?”, gli aveva domandato Signorini per poi incalzarlo: “Tra l’altro devo dirvi che Sara ha una passione particolare dal punto di vista sentimentale”. “Parti subito così? Mi piacciono i ragazzi molto giovani“, aveva ammesso lei.

GF, la cotta per la nuova concorrente

Anche Cesara Buonamici ci aveva messo il carico: “Ho letto che hai scansato un appuntamento con George Clooney perché hai detto che per te era poco selvaggio. Spiegaci che vuol dire”. “(L’uomo ideale, ndr) non dev’essere troppo rassicurante, esteticamente posato. Più primitivo, più”, la replica di Sara Ricci e il riferimento è andato subito a Giuseppe Garibaldi: “Ce l’abbiamo”, hanno scherzato tutti.

Ma no, a rimanere molto colpito dall’attrice è stato un altro giovane della Casa: Vittorio Menozzi. Si è già preso una cotta per Sara Ricci? “Sara mica è solo una bella donna – ha confidato agli altri – Lei è una donna molto interessante, sensualissima, sa ridere, sa essere seria. Mi trovo molto a mio agio. Ci sono degli incastri diversi e come mi incastro con lei non mi capita. Mi sembra di non averlo trovato con altre ragazze più giovani”.

Vittorio: “Sara è veramente una donna interessante e sensuale…” #GrandeFratello https://t.co/EQBm3IWyZg — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 23, 2023

“A me piace anche raccontare le cose in un certo modo, che ad altri può sembrare noioso, prolisso, ma a lei no. Con altre sembra che li annoi, ma con lei no”, ha concluso Vittorio parlando di Sara che, lo ricordiamo, è entrata nella Casa da single ed è attratta generalmente da uomini più giovani di lei. Beh, tra lei e il modello ci sono ben 3 decenni di differenza. L’hashtag è già pronto: i Sarozzi.