Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la convivenza forzata nella Casa sta facendo letteralmente impazzire il pubblico del Grande Fratello. Da quando lei è diventata una nuova concorrente, i fan dei ‘Perletti’ fanno il tifo per il ritorno di fiamma e a giudicare dai nuovi sviluppi potrebbero non avere torto. Avevamo lasciato la ex coppia di Temptation Island a un confronto intenso in giardino. Tra le lacrime (di Perla) si sono detti di tutto, dai loro errori nella storia alle sensazioni che provano oggi l’uno per l’altra, come abbiamo raccontato qui sotto.

Insomma, giorno dopo giorno sono sempre più vicini. E forse mai come ora, dopo un “risveglio romantico” che Perla ha raccontato a Letizia Petris e Angelica Baraldi entrando nel dettaglio su cosa è successo in camera con il suo ex compagno. Ha confessato loro che Mirko è andato nel suo letto per svegliarla proprio come faceva a casa loro, quando erano fidanzati. E come allora, senza pensarci troppo, lei l’ha preso per la mano.

GF, Perla e Mirko sempre più vicini: cosa è successo in camera

“Stamani è stato un risveglio strano – le parole di Perla alle amiche del GF, come riporta il sito Biccy – Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero. Lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Perché ho fatto una cosa inconsciamente. Sì, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo”.

Quindi entra nei dettagli: “Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano. Ma restavamo anche un minuto mano nella mano. E stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Poi solo dopo ho realizzato”.

lui l’ha svegliata e lei per istinto gli ha preso la mano 😭😭😭 #perletti pic.twitter.com/mang5z7X3G — jikook | SSLAZIO (@hopeworldv2) November 22, 2023

È stata una reazione d’impulso, ammette la ex di Mirko: “Non ci pensavo, è stata proprio una cosa che mi è venuta così di scatto. Ieri poi abbiamo anche parlato, ma non abbiamo concluso, ci vorrebbe una vita. – ha continuato – Quindi a un certo punto eravamo in giardino e gli ho detto che era meglio tornare in casa da voi. Tanto qui di tempo per parlarne ne avremo”.