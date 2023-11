“E all’improvviso arrivi te”, fiocco azzurro per la vip della tv. La donna ha annunciato con una storia di essere diventata zia e di non essere nella pelle per la felicità e la voglia di conoscere il nuovo arrivata. La notizia sembra poi essere confermata, qualora ce ne fosse necessità, anche da TgCom, da fonti vicine alla famiglia. “La sorella della vip ha infatti partorito il suo secondo figlio. Un parto in anticipo sul previsto, che ha preso un po’ tutti di sprovvista.

La mamma, che solo al mattino aveva postato una foto posata con un buon sabato che nulla lasciava presagire, e la zia, attualmente in vacanza negli Stati Uniti”. La zia in questione è una delle donne più chiacchierate di questi ultimi mesi, sopratutto settimane dopo l’uscita del documentario su di lei. Parliamo di Ilary Blasi e della sorella Melory Blasi. Si tratta della sorella minore dell’ex moglie di Francesco Totti.





“E all’improvviso arrivi te”, fiocco azzurro per la vip della tv

Da quello che sembra, la donna era segretamente incinta durante le registrazioni di “Unica”, il famoso e discusso documentario Netflix girato nell’estate di quest’anno. Nessuno lo sapeva quindi, ma la donna evidentemente ha partorito e stando a quello che scrivono sui social sia sua madre, sia la stessa Ilary Blasi, la ragazza avrebbe bruciato qualche tappa.

Proprio così, da quello che sembra la donna avrebbe dovuto attendere ancora un po’, ma il bimbo aveva fretta di venire al mondo e sia stato partorito quindi in anticipo. La conferma poi starebbe nella frase scelta da Ilary nel postare la foto: “E all’improvviso arrivi tu. Non vedo l’ora di conoscerlo”, accompagnato dalla figura di un aereo per far capire che non vede l’ora di tornare per conoscere il nipotino.

La donna infatti si trova a New York come raccontano le sue storie. Riguardo i nomi Ilary aveva dichiarato alla Fagnani di Belve: “In famiglia abbiamo un problema con i nomi, le mie sorelle si chiamano Silvia e Melory. Silvia è la prima, i miei genitori all’epoca non se la sono sentita.. Poi sono nata io ed infine Melory. Anche i miei nipoti hanno nomi strani: una mia sorella ha dato ai suoi figli i nomi Stella e Nicki, l’altra Jolie”.

