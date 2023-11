Continuano i problemi di salute per il volto di Canale 5, che ora si è sottoposto ad un’operazione chirurgica. Dopo aver fatto i conti con alcuni disturbi molto forti, i medici hanno deciso che sarebbe stato inevitabile intervenire in sala operatoria. E così è stato, infatti al termine dell’intervento ha rotto il silenzio spiegando ai suoi fan quali siano le sue attuali condizioni e a cosa si è sottoposto. Già in passato aveva dato delle indicazioni.

Una decina di giorni fa il volto di Canale 5, prima che si sottoponesse all’operazione, aveva rivelato: “Comunque anche stanotte ero qui… Tac andata bene, esami vanno bene, colecisti gonfia infiammata, da curare… Fortissima gastrite. Ora lavoriamo su questa… Torno più cazzuto di prima!”. Tra l’altro nelle ultime ore Cerioli ha anche rivelato di aver perso parecchi chili: “A forza di riso e pollo e verdure, ho perso 8 kg. Ridiamoci su. Magra consolazione…”.

Leggi anche: “Sono di nuovo in ospedale”. Il volto di Canale 5 preoccupa ancora i fan: “Ma torno come prima”





Il volto di Canale 5 sottoposto ad un’operazione: come sta

Questo volto di Canale 5, giorni prima dell’operazione, aveva anche aggiunto sui social durante il suo dialogo con i fan: “Sono davvero esausto da questo periodo. All’Isola persi 26 kg in 80 giorni, uscito da là, “errore mio” tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente e in bianco. Ora che il quadro è tutto chiaro e la terapia mirata spero inizi la discesa”. Ma ora ha ammesso di essersi operato e di aver vissuto momenti da dimenticare.

Ad essersi operato l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli: “Fine. Colecistectomia fatta. È stato tutto veramente un incubo questo periodo. Ora fa un po’ male, mi auguro di tornare nuovo in fretta“. Quindi, il periodo nerissimo sembra essere per ora terminato, dopo questa operazione. Ha confermato di aver vissuto giorni pessimi, ma fortunatamente il peggio sembra essere passato e ora è tempo di concentrarsi sulla convalescenza.

Andrea Cerioli diventerà papà tra non molto, infatti in estate lui e Arianna Cirrincione hanno annunciato che sarebbero diventati genitori con questo post: “A te che sei già e sarai, la parte migliore di noi…Mamma&Papà”.