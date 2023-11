Sta vivendo un vero e proprio incubo l’amato volto di Canale 5, costretto nuovamente a recarsi in ospedale per problemi di salute che non hanno voglia di lasciarlo in pace. Appena 15 giorni fa era stato al pronto soccorso e aveva postato un’immagine dalla struttura sanitaria. E anche nelle scorse ore si è registrata una situazione simile, infatti ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto di lui all’interno del nosocomio perché le difficoltà fisiche si sono riproposte.

Momento davvero delicato per il volto di Canale 5, che dovrà necessariamente anche operarsi perché i medici ritengono fondamentale questo intervento per interrompere i suoi disagi. Dunque, nuovo step in ospedale a causa dei problemi di salute, i quali sono stati precisati di nuovo dal giovane. Gli è stata diagnosticata una problematica specifica e vediamo quali siano attualmente le sue condizioni fisiche.

Il volto di Canale 5 di nuovo in ospedale: ancora problemi di salute improvvisi

Sta provando a lottare con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile, anche perché il volto di Canale 5, noto per aver partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista, sta anche per diventare papà. Mancano infatti pochi mesi alla nascita della figlia, che dovrebbe vedere la luce a febbraio. Ma tornando al suo trasferimento in ospedale per questi problemi di salute improvvisi, ha dato sicuramente qualche notizia positiva ma ce n’è una non propriamente buona.

A stare male è Andrea Cerioli, che deve fare i conti con dolori potenti alla pancia per via di una colecisti infiammata, che dovrà essere curata con un’operazione da effettuare in futuro. Ma ora è ritornato in ospedale perché non è stato affatto bene ancora una volta: “Comunque anche stanotte ero qui… Tac andata bene, esami vanno bene, colecisti gonfia infiammata, da curare… Fortissima gastrite. Ora lavoriamo su questa… Torno più cazzuto di prima!”.

Tra l’altro nelle ultime ore Cerioli ha anche rivelato di aver perso parecchi chili: “A forza di riso e pollo e verdure, ho perso 8 kg. Ridiamoci su. Magra consolazione…”. La speranza dei suoi fan è che possa guarirsi presto per poi concentrarsi solamente sulla nascita della figlia.