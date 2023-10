Momento difficilissimo per il volto di Canale 5, costretto a recarsi un paio di volte in ospedale. E ora ha anche annunciato la necessità di doversi sottoporre ad un’operazione chirurgica per risolvere questo improvviso problema di salute. Già diversi giorni fa aveva fatto sapere di non stare bene e di essere andato al pronto soccorso. Nelle scorse ore è ritornato attivo sui social e ha mostrato una flebo, che i medici hanno deciso di attaccare al suo braccio per farlo stare meglio.

Ma la situazione clinica non è delle migliori e quindi il volto di Canale 5 dovrà effettuare un’operazione al più presto. L’annuncio ufficiale ha preoccupato ovviamente i suoi fan, che non gli staranno sicuramente facendo mancare il loro affetto. Sebbene i commenti degli utenti non siano visibili pubblicamente trattandosi di una Instagram story, in privato il 34enne sarà stato inondato da messaggi di grande vicinanza e conforto.

Il volto di Canale 5 ancora in ospedale: “Costretto ad un’operazione”

Nella giornata di lunedì 30 ottobre questo volto di Canale 5, che tra l’altro diventerà papà tra pochi mesi, deve fare questa operazione per i ripetuti problemi fisici. Lui spera dunque di guarire al più presto per godersi la sua prima figlia con la partner. Ha ringraziato tutti coloro che lo stanno spronando a mettersi alle spalle questo momento. E ha raccontato che tipo di intervento dovrà effettuare e cosa gli sta procurando così tanto dolore.

A stare male è Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, che ha scritto su Instagram: “Se sono un po’ assente ultimamente… Ho un po’ di cose da sistemare. Grazie a tutti per i messaggi. Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliare, con calcoli… Sono stato al pronto soccorso due volte in una settimana. Male incredibile. Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccolina in arrivo. Tutto qui. Periodaccio. Ma passerà”.

Come riferito dai siti specializzati di medicina, la rimozione della cistifellea fortunatamente non arreca problemi alla salute dell’individuo coinvolto nell’intervento chirurgico. C’è però il rischio che possano esserci diarrea o un non corretto assorbimento del grasso.