Nelle ultime ore a fare rumore sono le rivelazioni di Ilary Blasi, contenute nel documentario Unica, diffuso dalla piattaforma Netflix. E finalmente si è scoperta una sorta di reazione avuta da Francesco Totti, che ha sorpreso tutti. I due hanno ormai rotto definitivamente e sono nelle aule di tribunale per far valere le proprie ragioni nella pratica che li porterà al divorzio. Lei ha tra l’altro chiarito un altro aspetto, che non era ancora molto lineare.

Ilary Blasi ha appreso in qualche modo della reazione di Francesco Totti alle sue parole. La conduttrice ha toccato anche un tema molto curioso, infatti avrebbe accettato di prendere un caffè a Milano a casa di un misterioso uomo. Ma la conduttrice non sarebbe andata da sola, bensì in compagnia dell’amica e hairstylist Alessia Solidani, sua hairstylist. Insomma, alla luce di questo, Francesco Totti sarebbe andato su tutte le furie.

Ilary Blasi, qual è stata la reazione di Francesco Totti alle rivelazioni di lei

A parlare di Ilary Blasi e della reazione di Francesco Totti è stato il sito Fanpage. La presentatrice Mediaset si è soffermata nel documentario anche su quando ha scoperto che l’ex marito si vedeva con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, ma anche sulla separazione e sulle bugie dette in generale dall’ex calciatore della Roma. Lei si sarebbe resa conto di non avere al suo fianco la persona che credeva di aver sposato 20 anni prima. Ma Er Pupone ha adesso reagito in maniera sorprendente.

Ilary ha precisamente dichiarato tra la commozione su Netflix: “Non ho mai parlato di tutta questa storia. È la prima volta che lo faccio. A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, altre volte sbagliato. Lo metto all’angolo, ammette il tradimento ma ne parla come di una frequentazione leggera, era bravo a dire cazz***”. Se Blasi si trova attualmente negli Stati Uniti, a New York insieme al partner Bastian, anche Totti ha lasciato l’Italia mentre usciva il documentario dell’ex moglie.

Il Corriere dello Sport ha infatti scritto che Totti è volato in Oriente, in Cina, e soprattutto ha deciso di reagire col totale silenzio sulla vicenda. Non ha commentato il documentario Unica e non è chiaro se lo farà o meno in futuro.