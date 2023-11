“Povera Ilary…”. Bomba top sulla Blasi: Pier Silvio Berlusconi costretto a parlare di brutte cose

C’è un film italiano che è riuscito a scalare la classifica degli ascolti globale su Netflix nella settimana tra il 20 e il 26 novembre. È il documentario Unica, dedicato alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dettagli scottanti e rivelazioni inedite che l’ex Lady Totti ha dato in esclusiva alla piattaforma streaming e che hanno appassionato tantissimi abbonati.

Come riporta la classifica Netflix Top10, infatti, il docu-film-intervista ha avuto 1.9 milioni di visualizzazioni in tre giorni (è uscito il 24 novembre) per un totale di 2.6 milioni di ore visualizzate. Il documentario è disponibile nel catalogo Netflix anche dei paesi esteri col titolo Ilary Blasi: The One And Only e proprio questa settimana si è piazzato al sesto posto tra i film in lingua non inglese più visti al mondo su Netflix.

Nel documentario Netflix Unica, la conduttrice ha raccontato ogni singolo dettaglio dei vent’anni trascorsi insieme all’ex capitano della Roma. Un racconto che parte dal primo incontro e arriva alla rottura, passando per il matrimonio, i figli, la vita di coppia in famiglia e i primi momenti di crisi. Ilary Blasi ha ripercorso tutte le tappe e insieme a lei, a commentare, la mamma, le sorelle e una delle migliori amiche, moglie del cugino di Angelo, il cugino di Francesco Totti.

Ma cosa pensa Pier Silvio Berlusconi del documentario di Netflix? L’amministratore delegato di Mediaset, editore di Ilary Blasi, e marito di Silvia Toffanin, una delle migliori amiche della conduttrice, ha commentato il docu-film durante un incontro con la stampa sul palinsesto del Biscione. Dopo aver confermato la presenza di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, Berlusconi ha gelato tutta la platea: “No. Un documentario su divorzio e corna… Vi prego. Che poi, povera Ilary….”.

Pier Silvio Berlusconi ha proseguito: “ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone”. Dopo la parentesi ‘intima’ su Ilary Blasi, l’ad di Mediaset ha parlato dell’Isola dei famosi: “Noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere”.