Alfonso Signorini lo dice chiaramente. Il padrone di casa del Grande Fratello 2023 ha deciso di commentare uno dei docufilm di successo degli ultimi tempi, quello con protagonista Ilary Blasi e in particolar modo la storia personale e sentimentale vissuta con l’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Ebbene si, Alfonso ha speso alcune considerazioni personali dopo la visione delle dinamiche che hanno interessato l’ormai ex coppia più chiacchierata di sempre.

Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Ilary Blasi. Come ormai è noto, Ilary Blasi e Francesco Totti non formano più una coppia da diverso tempo. Sono trascorsi molti mesi da quando i due hanno annunciato la fine di un matrimonio che mai nessuno si sarebbe potuto aspettare. E purtroppo la vicenda ha tirato in ballo anche dettagli non del tutto piacevoli sul loro rapporto.

Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Ilary Blasi: “I panni sporchi…in famiglia”

Negli ultimi giorni e al di là delle indiscrezioni sull’ex coppia, a diffondersi è stato il docufilm “Unica” in onda su Netflix ha dato modo a Ilary Blasi di poter raccontare per più di 60 minuti tutti i dettagli rimasti celati fino a questo momento sul rapporto che l’ha tenuta legata a Francesco Totti per molti e molti anni. Ilary Blasi ha dunque avuto modo di raccontare la propria realtà al pubblico curioso di sapere.

Tanti i fan che hanno preso visione del docufilm, e tanti gli utenti che hanno deciso di commentare. Persino arrivando a scrivere sulla rubrica del settimanale Chi: “A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere. A me hanno dato l‘impressione di essere false come una moneta da tre euro“, ha scritto una lettrice. E ancora: “Tu che la conosci molto meglio di me, cosa ne pensi? Ho torto? E ti sembra una cosa normale registrare un film come quello e mandarlo in onda poco prima che lei e l’ex marito si ritrovino davanti al giudice a trattare la separazione?”, ha dunque chiesto la lettrice rivolgendo la domanda ad Alfonso Signorini.

E detto fatto ecco cosa ha detto a riguardo. “Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non oleti’, ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”.