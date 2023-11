Colpo di scena su Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello ha preso una decisione inaspettata, che sta facendo già il giro della rete. Nessuno ne era a conoscenza fino a qualche ora fa, ma adesso la notizia è diventata pubblica e non si sta facendo altro che parlare di questo. Ha deciso di andarsene da lì, generando sorpresa nel pubblico. Ma c’è una motivazione ben precisa dietro questa scelta assunta dal presentatore Mediaset.

Alfonso Signorini ha quindi voluto prendere questa decisione per permettere di fare altro di molto importante. Oltre ad essere il padrone di casa del GF, lui è pure direttore editoriale del magazine Chi. Ma ora ha voluto dare una svolta, comunicando un’intenzione netta. Si è posto un altro obiettivo nella sua vita e vuole portarlo avanti senza che possa avere alcun problema. Quindi, ha proceduto con la ratifica di questo atto.

Leggi anche: “Attratto da lei”. Clamoroso Alfonso Signorini, la confessione sulla concorrente del Grande Fratello





Alfonso Signorini, decisione inattesa: “Se n’è andato da lì”

A riportare la notizia bomba su Alfonso Signorini è stato il sito Dagospia. Quest’ultimo è stato il primo a scoprire di questa decisione del volto di Canale 5, che ha voluto chiudere definitivamente con qualcosa in particolare. Si sta concentrando anche su altro e questo gli starebbe anche per garantire maggiore ricchezza personale. Ha evitato subito di avere delle conseguenze spiacevoli e ha messo la parola fine, annullando una sua iscrizione.

Dagospia ha annunciato che Signorini non fa più parte dell’Ordine dei giornalisti, come deciso in prima persona dal conduttore. Non sono stati assunti provvedimenti nei suoi confronti, ma è stato proprio il diretto interessato a togliersi dall’albo perché è ormai entrato nel mondo della pubblicità: “Creme di bellezza, caffè e chi più ne ha più ne metta”. Sponsorizzare dei prodotti non è in linea col giornalismo, quindi ha scelto di percorrere questa strada.

Il sito Gossip e Tv ha confermato la notizia, svelando che il nome di Alfonso Signorini non è più presente nell’albo online. Nonostante questo, non ci saranno ripercussioni sul sul lavoro televisivo al GF né per quanto riguarda la direzione del magazine Chi.