In una lunga intervista al Corriere della Sera Alfonso Signorini ha parlato di passato, presente e futuro. Tanti i tasti toccati, dalla sua vita personale, al caso Giambruno al Grande Fratello. Proprio sullo show è arrivata la confessione più piccante spiegando di subire il fascino di una concorrente. Alfonso Signorini ha raccontato delle prime volte in cui ha iniziato ad approcciarsi all’amore. “Presi una scuffia per la zia di un allievo, più grande di me, aveva 31 anni. Eravamo terrorizzati che scoprissero la tresca”.

“Dovevamo sposarci a Sant’Ambrogio. Un giorno, davanti a un passaggio a livello, l’ho baciata. E ho scoperto l’attrazione fisica, quella vera. Vendeva condizionatori, mi tradì con un rappresentante egiziano. Mandammo indietro i regali, tra cui un corredo della Rinascente”. Dopo l’esperienza. “non volevo più saperne dell’amore”.





Alfonso Signorini, rivelazioni su matrimonio e Grande Fratello

Poi ha parlato di Andrea Giambruno: “Meloni sapeva bene chi era Andrea. Ha dovuto scegliere tra se stessa e quello che rappresenta. Se non fosse stata a Palazzo Chigi forse avrebbe agito diversamente”. Giambruno che Signorini conosce dai tempi di Kalispera: “Era identico a come è oggi. Un bauscia, diciamo qui, un ganassa, un guascone”.

“In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero. Certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto”. Poi la rivelazione su Beatrice Luzzi: “Beatrice mi fa un certo effetto. Ma non si torna indietro. Però becco di più con le donne che con gli uomini. Lo dico con dispiacere”, ha raccontato non nascondendo una certa attrazione per lei.

Il suo amore è Paolo. “Ci siamo visti e da allora non ci siamo mai più lasciati”. Tanto che ora Signorini potrebbe pensare al matrimonio: Me lo aveva chiesto prima che ci lasciassimo. Io ero contrario. Perché noi omosessuali dobbiamo prendere il peggio degli etero? Ora sono possibilista. Se me lo proponesse lo prenderei in considerazione”.