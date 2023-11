Ballando con le Stelle, Carlotta Mantovan in lacrime. Momento di grande commozione con una punta polemica nella puntata di sabato 25 novembre del popolare show condotto da Milly Carlucci in cui i vip si scontrano in una gara di danza mozzafiato. Prima della sua esibizione è stato trasmesso un video in cui la moglie dell’indimenticato Fabrizio Frizzi ha voluto sfogarsi per il trattamento ricevuto dai giudici nel corso del programma.

“La televisione dovrebbe anche essere capace di fare un passo indietro” con queste parole Carlotta Mantovan ha mostrato di non gradire i giudizi che sono stati espressi nei suoi confronti. Giudizi che, a suo dire, non si sono limitati alle sue prestazioni in pista ma sono arrivati a toccare la sfera personale. La concorrente non ha accettato certe espressioni: “Fredda, falsa, gelida, sono aggettivi che non mi appartengono. Non sono stati utilizzati solo per il ballo, ma anche per la mia persona e questo mi ha infastidito”.

Leggi anche: “I medici preoccupati”. Ballando con le Stelle, la dura confessione di Giovanni Terzi





Le lacrime e la frustrazione di Carlotta Mantovan a Ballando

Carlotta Mantovan, che a Ballando fa coppia con Moreno Porcu, non è riuscita a trattenere le lacrime nel suo sfogo contro i giudici: “Sono abituata a non dare giudizi così netti su una persona e le persone come me, che hanno sofferto, hanno bisogno di leggerezza e per questo sono venuta qui. Ne ho bisogno, la cerco tutti i giorni, anche nelle cose stupide e banali, come mettere le ciglia finte. Questa leggerezza mi fa andare avanti nel quotidiano”.

“Io insegno a mia figlia a essere positiva – ha proseguito Carlotta Mantovan – Sono una persona riservata che non va forzata nelle emozioni, quindi così come la televisione raccoglie e dà a voce a chi ha bisogno di esternare il proprio dolore, dovrebbe anche essere capace rispetto a chi, come me ha un pudore verso il dolore e un senso della dignità forte. Io sono una persona delicata, sono come un fiore, devo essere trattata così. Non mi si possono dire le stesse cose dette a persone magari strutturate diversamente da me. Potrebbero essere più attenti nei giudizi che danno, visto che danno giudizi così perentori”.

A queste parole hanno risposto i giudici: “Noi siamo la leggerezza fatta a giuria, non siamo la giuria della vita, giudichiamo il ballo, ma non c’è alcuna intenzione di ferire nessuno, mai” ha detto Ivan Zazzaroni. Fabio Canino: “Tutti nella vita abbiamo avuto grossi dolori, il problema è che il tuo è pubblico. Detto ciò sarebbe ingiusto se ti trattassimo in maniera diversa dagli altri. Il rispetto che tu chiedi c’è, te lo assicuro, ma il trattamento che ti riserviamo è come quello per gli altri”. Anche Selvaggia Lucarelli ha sottolineato: “Il più bel regalo che noi possiamo farti è non compatirti, perché se lo facessimo ti legheremmo al passato e noi non vogliamo farlo”.

Caroly Smith, che aveva usato certe parole con Carlotta Mantovan, ha invece spiegato: “Quando parlo di “sterile” parlo di perfezione in mancanza di emozione, “sterile” significa pulito. Lo “sporco” da aggiungere è l’emozione. Parlo sempre di performance. Sono qui dal 2007, il mio giudizio non è mai stato cattivo”. E la concorrente ha risposto: “Sono contenta abbia spiegato cosa intenda con il suo sterile, perché per noi era difficile capire. Siamo persone sensibili e forse non abbiamo la sveltezza per replicare”.

“Bella, giovane e bionda”. Ma quale Carlotta Mantovan, la fidanzata di Teo Mammucari esiste: le prove