La scorsa settimana si è parlato molto di Teo Mammucari, comico, conduttore e ora concorrente dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, il talent di danza di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Nel corso delle prime cinque puntate il concorrente è già stato protagonista di diversi scontri piuttosto accesi e di recente si è parlato molto della lite con il giornalista Antonio Caprarica.

Tutto è iniziato quando la giuria ha detto a Teo Mammucari di aver ballato peggio del giornalista e a questo punto il comico ha iniziato a commentare ironicamente (non troppo) scatenando poi la reazione di Antonio Caprarica. “Non mi fate parlare di lui vi prego. Lui ha ballato meglio di me? Ma che state a dì? C’è stato un momento in cui ballava e non trovava più la ballerina. Non sapeva dove stava e poi l’ha rivista quando lei gli ha detto di girarsi. Si è perso la ballerina. Quello è un tronco che parla inglese, bruciato, balla bene? Ma è un cane! Quello è proprio un cane. Sei un molosso”, aveva tuonato Mammucari.

“Cercavo ses*o, poi è arrivata lei”. Teo Mammucari, la verità sulla fidanzata: “È un maresciallo”





Teo Mammucari, le foto insieme alla fidanzata

Non solo la lite con il concorrente di Ballando con le stelle, si è parlato di Teo Mammucari anche per un presunto flirt con Carlotta Mantovan, la vedova di Fabrizio Frizzi e protagonista del talent di Rai Uno insieme al comico. La scorsa settimana i due sono stati paparazzati mentre passeggiavano per le strade di Roma e poi a pranzo insieme.

Voci, solo voci, perché in realtà Teo Mammucari è fidanzato con una giovane marescialla dell’Esercito. Era stato lui a dirlo in una intervista rilasciata a Il Messaggero: “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”.

“Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla”, aveva confessato Teo Mammucari. Ma chi è? Il nome della compagna del comico non si conosce e solo oggi, grazie al settimanale Gente, è stato mostrato il suo volto. In alcuni scatti si vedono i due mentre si trovano su un monopattino elettrico e poi a passeggio.