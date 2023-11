Nell’ultimo numero in edicola di Chi sono state pubblicate le foto di Carlotta Mantovan e Teo Mammucari. La vedova di Fabrizio Frizzi e il comico e conduttore, entrambi concorrenti di Ballando con le stelle, sono stati paparazzati a passeggio e poi a pranzo scatenando – ovviamente – il gossip.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto il giro del web e molti si sono soffermati sulle espressioni di gioia della moglie di Fabrizio Frizzi. Per i più maliziosi tra i due potrebbe essere nata una bella simpatia, mentre alcuni parlano solo di amicizia. I due, infatti, si conoscono da tempo e a quanto pare non è la prima volta che si siano dati appuntamento per un pranzo insieme.

“Ma sta con lui?”. Carlotta Mantovan, il gossip col simpatico conduttore tv: “Coppia fissa”





Teo Mammucari è fidanzato, la notizia dopo le foto con Carlotta Mantovan

Il gossip è esploso ma in queste ore è saltata fuori un’altra notizia. Secondo quanto riportano molti siti di cronaca rosa, Teo Mammucari è fidanzato. Ed era stato proprio lui a confessarlo in una intervista rilasciata al Messaggero: “È un maresciallo ordinario dell’esercito, una cavallerizza. L’ho conosciuta per strada, poi ci siamo rivisti un mese dopo a Bologna e lì è nato tutto. Stiamo insieme da un anno. Lei ne ha trenta”.

“Non avrei voluto un’altra così giovane, io stavo corteggiando una della mia età, un’attrice anche conosciuta. Chi è? Non si dice, è sposata. Io cercavo solo una storia di sesso, e poi è arrivata la marescialla”, aveva confessato Teo Mammucari, che anni fa ha avuto una lunga relazione con l’ex velina di Striscia la Notizia Thais Wiggers. Il conduttore è anche papà di Julia, 15 anni, nata proprio dalla relazione con la bella brasiliana.

“Ci siamo lasciati dopo poco e tutto si è ingarbugliato. – aveva detto Teo Mammucari parlando della sua storia con Thais – Ci sono state incomprensioni ed è stata dura. Molto dura. Per tre anni, quando era piccola, Julia ha vissuto in Brasile e io non l’ho vista. Poi tutto si è aggiustato e adesso va benissimo: lei è a Milano ed è il centro della mia vita. Ha un carattere solare e tranquillo”. In tutto questo tempo, il nome della sua compagna è rimasto segreto, ma dopo l’uscita della foto in compagnia di Carlotta Mantovan, vedova del conduttore Fabrizio Frizzi, la curiosità sulla nuova fidanzata dello showman è tanta.