Ballando con le Stelle, la rivelazione inaspettata di Giovanni Terzi. Come molti sanno il giornalista compagno di Simona Ventura sta partecipando allo show di Milly Carlucci al fianco di Giada Lini. E, nonostante una condizione di salute non proprio ottimale, per usare un eufemismo, sta mostrando una grande energia e un’invidiabile forza di volontà. Proprio nella sesta puntata di sabato 25 novembre ha rischiato però di salutare il pubblico di Rai1.

Giovanni Terzi e Giada Lini sono finiti infatti allo spareggio con Paola Perego e Angelo Madonia. Alla fine sono riusciti a spuntarla, in modo anche netto, conquistando il 61% dei voti contro il 39% degli avversari. Insomma l’esperianza a Ballando, con tutte le emozioni del caso, continuerà per il fidanzato di Simona. Nell’ultimo numero di “Nuovo”, il magazine di Riccardo Signoretti, Giovanni Terzi ha rilasciato un’interessante intervista in cui ha parlato anche della sua malattia.

Leggi anche: “Ho una malattia e ora anche il Covid”. A Storie Italiane la dura confessione di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura





Giovanni Terzi e la confessione sui medici: “Erano preoccupati”

Già un paio di anni fa Giovanni Terzi annunciò di essere risultato positivo al Covid e di avere inoltre una malattia degenerativa ai polmoni: “Io ho una malattia polmonare molto seria e sono controllato facendo eparina e tutto perché la mia situazione è diversa ma per ora tutto è sotto controllo”. Recentemente il giornalista è tornato a parlare della sua malattia in relazione alla partecipazione a Ballando con le Stelle.

Giovanni Terzi non ha nascosto che inizialmente i medici non erano molto favorevoli a questo suo impegno, impegno sia fisico che dal punto di vista emotivo: “I medici erano preoccupati: i medici erano preoccupati, però a parte tutto mi stanno vicini” ha confessato. Sicuramente un aspetto importante è rappresentato dall’amore di Simona Ventura. I due formano una coppia molto affiatata e hanno anche annunciato che nel 2024 potrebbero sposarsi.

Lo stesso giornalista sul rapporto con Simona Ventura ha rivelato: “Lei dice sempre che siamo una cosa sola”. Un amore che traspare anche dallo sguardo che uno riserva all’altra, insomma una bella storia d’amore. Giovanni Terzi ha inoltre rivelato quale è stato il concorrente che l’ha colpito di più in questa edizione: “Chiarisco che sono tutti eccezionali. Ma Lino Banfi ha conquistato il mio cuore”. E di certo non è l’unico a pensare una cosa del genere.

“Devo fare un annuncio su noi due”. Simona Ventura rompe il silenzio su Giovanni Terzi