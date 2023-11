Sono entrambi grandi protagonisti a Ballando con le stelle, seppur divisi, ma Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno già guardando al loro futuro personale ed ecco che è stato annunciato qualcosa di inaspettato nelle scorse ore. A parlare è stata la conduttrice, che ha voluto soffermarsi su vari temi in un’interessante intervista che ha permesso di avere diversi spunti. Sono state le parole proferite sul partner ad aver infiammato il pubblico.

A proposito di lui, il compagno di Simona Ventura è stato molto duro con la giuria di Ballando. Giovanni Terzi ha protestato durante la sua ospitata a Storie Italiane: “Io ho un altro punto di vista. Non sono stato considerato quando c’è stata la clip sulla mia malattia. Hanno detto che ero noioso. Qua c’è una persona che ogni sei mesi deve verificare se è il caso di fare il trapianto di polmoni“. Ma torniamo all’attualità e alla sua dolce metà.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’annuncio di lei è top

Durante la sua conversazione con il giornalista del settimanale Nuovo, Simona Ventura ha parlato anche della convivenza con Giovanni Terzi nello stesso programma. Ma ecco che è giunta una rivelazione inattesa: “E l’aspetto buffo è che, pur concorrenti nello stesso show, praticamente non ci incrociamo quasi mai perché abbiamo orari completamente diversi”. E poi ha ammesso che il partner e l’amica Paola Perego sono concorrenti temibili: “Adesso bisogna capire chi vincerà. Non sono l’unica ad essere molto competitiva, pure loro due non scherzano”.

Ma senz’altro le dichiarazioni più intriganti la Ventura le ha riservate al legame con Giovanni Terzi, infatti hanno ormai preso la decisione di unirsi in matrimonio: “Ballando con le stelle finirà a Natale, diciamo che dopo le feste ogni giorno del 2024 è buono per dirci sì“. Quindi, le nozze tra i due sarebbero solamente una questione di tempo. E aggiungeremmo poco tempo, visto che già a partire da gennaio potrebbe esserci la data ufficiale.

Non resta che aspettare la fine della trasmissione di Milly Carlucci per vedere salire all’altare Simona Ventura e Giovanni Terzi, i quali si amano follemente e coronerebbero uno dei grandi sogni che hanno nel cassetto.