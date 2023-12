Si aggiunge un altro tassello alle storie legate a Ilary Blasi e Belen Rodriguez, alle prese con i presunti tradimenti degli ex mariti Francesco Totti e Stefano De Martino. A parlare è stato stavolta Mauro Corona, intervenuto nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, dove è ospite fisso. E qui ha deciso di attaccare duramente le due conduttrici televisive, accusandole in particolare di comportarsi così per un’unica ragione.

Come sapete, sia Ilary Blasi che Belen hanno pubblicamente parlato delle loro vite private, infatti la presentatrice de L’Isola dei Famosi ha anche fatto un documentario, mentre l’argentina ha rilasciato una dura intervista a Domenica In. Mauro Corona ha ascoltato attentamente entrambe le dichiarazioni delle due donne e ha preso posizione, dando inoltre un consiglio anche all’ex calciatore della Roma. Una vera bomba televisiva.

Ilary Blasi e Belen, l’attacco in diretta di Mauro Corona

Dunque, Ilary Blasi e Belen sono state criticate da Mauro Corona nel corso della trasmissione di Bianca Berlinguer, in onda il martedì sera su Rete 4. Le sue dichiarazioni sono iniziate così: “Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette. Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe. Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale”.

Mauro Corona non si è fermato qui e ha anche detto la sua opinione sulla questione infedeltà: “Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere. Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?”.

#Corona: "Ilary Blasi e Belen Rodriguez che hanno raccontato i tradimenti subiti? Mi chiedo come si faccia a credere che due persone che si sposano non si tradiranno mai. Io non lo chiamo tradimento, ma vivere".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/ULvtpvPe5F — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) December 5, 2023

Parlando anche di Rolex e Totti, Corona ha anche detto: “A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie. Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo. Capisco l’investimento, con gli orologi da 40mila euro. Ma compratevi una motosega”. Chissà se i protagonisti replicheranno a queste parole dello scrittore e alpinista.