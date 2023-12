In questi giorni non si è fatto altro che parlare di Belen e Stefano De Martino, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della showgirl argentina a Domenica In sulle presunte amanti dell’ex marito. Addirittura ne ha nominate ben 12, con le quali lei avrebbe avuto un contatto diretto e conferma quindi dell’avvenuta infedeltà. Ora si è scoperto che tipo di reazione ha poi avuto la donna, dopo la reazione del conduttore tramite Che tempo che fa di Fazio.

Dopo le accuse di Belen, Stefano De Martino ha reagito così in diretta su Nove: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio”.

Leggi anche: “Le 12 donne di Stefano”. Belen Rodriguez, e i tradimenti: spuntano due famose della tv





Belen, Stefano De Martino e le amanti: come ha reagito la showgirl alle parole di lui

Dunque, Belen avrebbe ovviamente ascoltato le dichiarazioni di Stefano De Martino e poi ci sarebbe stata una reazione della conduttrice sul comportamento assunto dall’ex coniuge. A proposito delle frasi di lei, questa la sua confessione: “Ho contato 12 donne, alcune le ho anche sentite telefonicamente e mi hanno confermato la storia. Sono stata 20 giorni in clinica, non riuscivo a riprendere peso. Mi sono guardata ed ho detto: ‘Stai morendo’. Stefano non ha saputo essere un marito“.

Adesso il sito Fanpage ha ricostruito il post-intervista di Stefano e ha fatto sapere, grazie ad alcune fonti, che Belen avrebbe reagito ridendo davanti a quelle affermazioni di De Martino. Lei e alcune persone vicine si sarebbero divertite. Ma c’è anche di più perché sarebbe stato chiarito anche un aspetto relativo alle amanti, dato che si era vociferato della presenza di due vip. Alessandro Rosica aveva fatto sapere che Antonella Fiordelisi e Alessia Marcuzzi sarebbero state assieme a Stefano. Ma non sarebbe così.

Fanpage ha rivelato che, stando a queste fonti contattate, Belen avrebbe detto che le amanti di Stefano “sono tutte ragazze comuni“. Il primo tradimento ci sarebbe stato a gennaio di quest’anno, mentre l’ultimo a giugno. Ma non ci sarebbero personaggi famosi tra questi 12 nomi.