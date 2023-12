La tempesta mediatica non si fermerà per giorni. Si perché l’effetto che ha avuto l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In è un ciclone distruttivo lanciato a tutta forza sul mondo dello spettacolo e del gossip. Oltre alle accuse di non esserle stato vicino quando contava davvero, Belen ha infatti attaccato Stefano sul numero di tradimenti: “12 donne, con alcune di loro ho anche parlato”, ha detto l’argentina. Della ‘passione’ di Stefano De Martino per le donne si è molto parlato.

Tanti, anche negli ultimi mesi, i flirt attribuiti dal gossip al ballerino napoletano fotografato ora con una misteriosa bionda su una barca, ora con un altrettanto per niente nota mora su un motorino. Gossip che non erano stati commentanti da nessuna delle parti, diversamente da come accadrà ora. Si perché spuntano nomi e cognomi di due amanti.





Alessandro Rosica: “Stefano ha tradito Belen con due vip”

E non solo, sono nomi molto molto pesanti. A lanciare la bomba su Instagram è l’investigatore social Alessandro Rosica. “Le parole di Stefano de Martino ieri a che tempo che fa non convincono. A lui fa gioco nascondere il tutto. Ha ragione quando dice che i bimbi devono essere tutelati. Per quanto riguarda l’amore invece non credo ci sia mai stato, solo tanta passione, litigate e tradimenti”.

Tradimenti dietro le quinte del mondo dello spettacolo. “Quello che ho sempre detto in tutti questi anni – riprende Rosica – Oggi ve lo dirò un’altra volta- Alessia Marcuzzi ed Antonella Fiordelisi sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo a telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire”.

“Più avanti “furbescamente” Belen ha fatto finta di far pace con Alessia “Sotto mandato della Queen” solo facciata, non si possono proprio vedere. Non sto qui a difendere Belen, siccome anche lei si è data da fare. È sotto gli occhi di tutti. Comunque non ha sofferto solo depressione, ma anche di…. avete capito. Da che parte state e perché?”. E ancora: “Vi ho sempre detto tutto dall’inizio alla fine perché sapevo perfettamente tutto. Sia della clinica che degli uomini e donne. Ora chi mi farà le scuse per avermi dato del bugiardo?!! Non importa”.