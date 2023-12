L’intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato ieri a Domenica In è destinata a fare discutere parecchio. Parole durissime quelle che la showgirl ha usato nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino ritenuto, in un certo qual modo, responsabile dei guai fisici e psicologici che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della showgirl. Per chi non avesse seguito la puntata di ieri, Belen ha affondato il colpo in maniera netta: “Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.

Parole alle quali aveva risposto Stefano De Martino ieri sera da Fabio Fazio, ospite di Che Tempo che fa: “Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi”.





Paola Ferrari contro Belen: “Una camicia bianca e sei santa”

“Il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”. Sui social sono in tanti quelli che si sono schierati con Stefano De Martino e, di conseguenza, contro Belen Rodriguez. Belen che è stata presa di mira dalla giornalista e conduttrice Rai Paola Ferrari.

“Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai Uno. Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa“, ha scritto su Instagram incassando molte più critiche di quelle che si sarebbe aspettata. “Ho letto più volte il post sperando di cogliere dell’ironia e di sbagliarmi…ma nulla…è davvero un post che ti qualifica”.

“Sei una piccola donna che scredita gratuitamente un’altra donna senza un vero perché…pessima e triste sei… spero Belen ti denunci per diffamazione”. E ancora: “Squallida come sempre. Invidiosa e perfida. Brutta fuori e dentro. Ormai sei vecchia rassegnati al passare degli anni e cambia chirurgo se devi ancora rifarti. Rifatta malissimo”.