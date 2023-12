“È stato l’anno più duro della mia vita”. È cominciata così la confessione a di Belen Rodriguez a Domenica In. Un’intervista che fa fatto clamore, viste anche le parole per l’ex marito Stefano De Martino. Nel salotto di Mara Venier, la showgirl argentina ha parlato a cuore aperto, svelando dettagli inediti sulla sua storia con il conduttore Rai e sull’addio alla televisione. “Sono caduta in basso che più in basso non si poteva. Questo è stato l’anno più difficile della mia vita, non lo avrei mai messo in conto. L’ultima volta non è neanche iniziata con Stefano Di Martino”, ha spiegato.

“Avessi continuato a lavorare sarei stata un’irresponsabile perché avrei creato dei problemi alla produzione, ho preferito smettere con Le Iene e con Tu si que vales di Maria De Filippi perché in quel momento non c’ero, ero completamente smarrita”, ha confidato Belen Rodriguez. “Il matrimonio è in salute e malattia, penso di essere stata sempre abbastanza in salute poi quando è arrivata la malattia – perché la depressione lo è, è una brutta malattia – non hanno saputo farlo, non hanno saputo accompagnarmi, mi sono sentita sola, tradita sia letteralmente che nella fiducia”.

“Quando è arrivata la malattia…”. Belen Rodriguez choc: “Ecco cosa ho avuto”





Stefano De Martino a Che tempo che fa dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In

Poi le rivelazioni inedite su Stefano De Martino, che già in passato l’aveva tradita: “Il nostro rapporto non è finito per un tradimento è iniziato con un tradimento e ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine, hanno ammesso subito tutto…con tutte quante, una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”, le parole di Belen Rodriguez a Domenica In.

Qualche ora dopo, a Che tempo che fa, è arrivato Stefano De Martino. L’intervista del conduttore ed ex ballerino di Amici era molto attesa e tra i tanti argomenti toccati, soprattutto dopo l’intervista andata in onda a Domenica In, Fazio Fazio non ha potuto fare a meno di chiedere al suo ospite qualcosa su Belen Rodriguez. Stefano Del Martino ha stupito, perché pur potendo rispondere pubblicamente, anche questa volta, come era già capitato durante l’intervista rilasciata a Belve, ha deciso di rivelare ben poco.

“Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione”, ha detto a Fabio Fazio. “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belen è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale”.

Hai visto #DeMartino con quella faccia da santarello che stronzo… E complimenti alle donne che insultano #Belen … Bello questa unione tra donne pic.twitter.com/WlO3yjI34c — DeBe (@DeBenedictisMir) December 3, 2023

Belen: "De Martino mi ha tradito con 12 ragazze durante il matrimonio. Ho telefonato a tutte ma alla dodicesima mi sono fermata" #Domenicain pic.twitter.com/OOlcQpJ9Bv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023

Stefano De Martino che non vuole replicare alle parole di Belen perché lui vuole tutelare la famiglia e il bene che ha per lei vi giuro questo cesso ratto deve stare solo zitto pic.twitter.com/cNQZWKpYgr — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) December 3, 2023

Stefano de Martino quanto sei piccolo tradire la mamma di tuo figlio con 12 donne veramente lo schifo dell’umanità — 🐍 (@sognamiharry) December 3, 2023

Il pubblico è diviso tra Belen che ha deciso di rompere il silenzio e Stefano che, del silenzio, ne ha fatto la propria religione. “Hai visto #DeMartino con quella faccia da santarello che stronzo… E complimenti alle donne che insultano #Belen … Bello questa unione tra donne”, “Se #DeMartino avesse avuto una sua verità l’avrebbe detta per tutelare la sua immagine di uomo e di padre. Forse non parla perchè non ha una verità differente da quella di #Belen”. E ancora: “Stefano De Martino che non vuole replicare alle parole di Belen perché lui vuole tutelare la famiglia e il bene che ha per lei vi giuro questo cesso ratto deve stare solo zitto”, “Stefano de Martino quanto sei piccolo tradire la mamma di tuo figlio con 12 donne veramente lo schifo dell’umanità”.

