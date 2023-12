Una Belen Rodriguez così non si era mai vista, nella puntata di oggi di Domenica In ha raccontato per filo e per segno il motivo della rottura con Stefano De Martino e la sua battaglia contro la malattia. Malattia che ha tenuto segreta e che solo oggi confessa. Per Belen gli ultimi mesi sono stati a dir poco travagliati. La sua eccessiva magrezza in estate aveva scatenato i commenti dei fan della showgirl con congetture, a volte fantasiose, che si erano susseguite.

Voci a cui Belen Rodriguez non aveva mai risposto in maniera diretta preferendo concentrarsi sulla sua relazione con Elio, il nuovo uomo che oggi le sta a fianco e sul futuro con il quale si è molto speculato. A riportare indiscrezioni bomba su di loro era stato il settimanale Nuovo, poi la notizia era stata rilanciata anche dal sito Biccy.





Domenica In, Belen Rodriguez: “Ho sofferto di depressione”

“Superato il periodo nero, ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè”. Quello che succederà è tutto avvolto nel mistero. Ora Belen sembra intenzionata a godersi un po’ di felicità. Le rivelazioni a Domenica In hanno ribaltato le carte in tavola in maniera a dir poco clamorosa. Stefano, infatti, avrebbe delle responsabilità non da poco nelle fine della lora storia.

Racconta Belen che il marito l’avrebbe tradita dopo appena un mese. E non sarebbe stato l’unico tradimento: “Ho contato 12 donne, alcune le ho anche sentite telefonicamente e mi hanno confermato la storia”, ha raccontato Belen davanti ad una Mara Venier rimasta senza parole. Non è finita qui. Il dolore per l’amore che stava naufragando, oltre ad altri problemi, ha portato Belen al limite.

Belen: "De Martino mi ha tradito con 12 ragazze durante il matrimonio. Ho telefonato a tutte ma alla dodicesima mi sono fermata" #Domenicain pic.twitter.com/OOlcQpJ9Bv — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 3, 2023

È arrivata la malattia: “Non dormivo più, ho perso tantissimo peso e sono arrivata a 47 kg”, racconta. La depressione contro la quale ha combattuto: “Ora sono fuori, ho vinto e sono più tosta che mai”, ha spiegato. Aggiungendo che in questo momento così delicato Stefano non le è stato vicino: “Quanto è cominciato tutto stavo con lui. Sono stata 20 giorni in clinica, non riuscivo a riprendere peso. Mi sono guardata ed ho detto: ‘Stai morendo’. Stefano non ha saputo essere un marito”.