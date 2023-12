Festival di Sanremo 2024, annunciati i nomi dei 27 big in gara. Amadeus, che anche quest’anno avrà la doppia veste di conduttore e direttore artistico, lo ha fatto durante l’edizione del TG1 delle ore 13.30. Quello che inizierà il prossimo 6 febbraio e si concluderà il 10 sarà un festival pieno di novità. Al fianco del conduttore e direttore artistico, nel ruolo di co conduttori, ci saranno i già annunciati Marco Mengoni (nella prima serata del festival, il martedì).

Giorgia (mercoledì), Teresa Mannino (giovedì), Lorella Cuccarini (venerdì) e Fiorello (per la finale di sabato). La scelta delle canzoni (e dei cantanti) è stata tutt’altro che semplice. Amadeus durante l’ultima Milano Music Week, aveva dichiarato “Arrivi a 50 canzoni che ti piacciono, potresti fare quasi 2 festival. È difficile! A malincuore qualcuno non ci sarà”.





Festival di Sanremo 2024, Amadeus annuncia i 27 cantanti in gara

“Poi… stacco il telefono. Voglio essere presente solo sulle canzoni. Se me ne piace una ritorno indietro ad ascoltarla. Cerco di immaginarmela in radio perché da lì arrivo”. Di sicuro ce ne sarà per tutti i gusti. Insieme a nomi storici della canzone italiana ci saranno tanti giovani e alcuni emergenti. E non è finita, perché all’appello mancano ancora tre nomi.

Con una modifica dell’ultim’ora al regolamento il direttore artistico ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in gara al festival (dovevano essere 26), di cui 27 (e non più 23) annunciati oggi. Ai nomi annunciati oggi si aggiungeranno infatti i 3 artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani il 19 dicembre e che verranno promossi tra i Big.

Tornado ai nomi dei big, sul palco dell’Ariston si esibiranno: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga & Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr Rain, Maninni, Ricchi & Poveri.