Ballando con le Stelle, ancora una volta Teo Mammucari contro i giurati. Praticamente non c’è stata puntata nella quale il comico non abbia polemizzato con qualcuno della giuria. Il suo bersaglio preferito, che ve lo diciamo a fare, è stata Selvaggia Lucarelli. Tra i due le discussioni hanno raggiunto livelli ‘epici’: “Mi fai tenerezza” ha detto la giurata e Teo: “Mi fai tenerezza tu, guarda come sei vestita, sembri un albero di Natale”.

Ma nell’ultima puntata di sabato 2 dicembre Teo Mammucari ha avuto anche qualcos’altro a cui pensare. La sua performance è stata infatti caratterizzata da un imprevisto che lo ha costretto a fermarsi. Mentre stava ballando sulle note di Staying Alive il popolare showman si è ritrovato… in mutande! I suoi pantaloni si sono infatti strappati e lui se l’è presa con la sarta “Ora ho capito cosa stava facendo…”. Tuttavia il conduttore ancora una volta ha attaccato la giuria. Lo ha fatto con una canzone.

La canzone di Teo contro la giuria di Ballando con le Stelle

Il rapporto coi giurati di Ballando con le Stelle è sempre stato piuttosto freddo e a tratti abrasivo. Con una canzone postata sul suo profilo Instagram Teo Mammucari ha voluto lanciare una serie di accuse, più o meno giocose, ai vari Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Chitarra in mano e frecciate per tutti, il comico non si è regolato…

“Mariotto guarda i balli e li giudica senza amore – canta Teo – spara solo zeri e ti spacca il cuore. Zazzaroni, in passato ha fatto il concorrente e pensa di essere davvero competente. E poi c’è Matano che ha il tesoretto e fa il gioco duro, calabrese in doppio petto. Fabio Canino che fa il bambino, alza la paletta ma nessuno gli dà retta. E quando nello studio si creano momenti belli, a rovinare tutto c’è sempre la Lucarelli”.

“Carolyn Smith si chiede dove sta… guardando la giuria di scarsa qualità. Ma state tranquilli, perché Milly già lo sa, che il prossimo anno la squadra cambierà”. E se lo dice lui che conclude con un bel “Ciaone”. Che dite? Avrà davvero ragione? Anno nuovo squadra nuova?

